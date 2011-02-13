201 میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن مهر لرستان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، شهرام ملکی در جلسه شورای مسکن استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: برنامه اجرایی سالجاری این سازمان اجرای فونداسیون 18 هزار و 300 واحد مسکونی در شهرهای استان بوده است.

وی تصریح کرد: این در حالیست که از ابتدای سالجاری تاکنون 21 هزار و 363 واحد مسکن مهر در استان پی سازی شده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان از اتمام اسکلت 14 هزار و 558 واحد مسکن مهر در استان خبر داد و یادآور شد: عملیات ایجاد سقف 10 هزار و 511 واحد مسکن مهر در استان نیز به پایان رسیده است.

ملکی ادامه داد: همچنین تاکنون عملیات سفت کاری 7 هزار و 661 واحد مسکونی و عملیات نازک کاری 3 هزار و 742 واحد مسکن مهر در استان به پایان رسیده است.

وی یادآور شد: در مجموع در سطح استان سه هزار و 612 واحد مسکن مهر ساخته شده که بخش عمده آنها مربوط به تعاونی ها و افراد خودمالک بوده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان از پرداخت 201 میلیارد تومان تسهیلات مسکن مهر در استان خبر داد و خاطر نشان کرد: 95 درصد این تسهیلات در سالجاری در دو سرفصل آماده سازی و ساخت به افراد پرداخت شده است.