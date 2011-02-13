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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۴۱

ملکی:

201 میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن مهر لرستان پرداخت شد

201 میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن مهر لرستان پرداخت شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان از پرداخت 201 میلیارد تومان تسهیلات برای مسکن مهر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، شهرام ملکی در جلسه شورای مسکن استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: برنامه اجرایی سالجاری این سازمان اجرای فونداسیون 18 هزار و 300 واحد مسکونی در شهرهای استان بوده است.

وی تصریح کرد: این در حالیست که از ابتدای سالجاری تاکنون 21 هزار و 363 واحد مسکن مهر در استان پی سازی شده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان از اتمام اسکلت 14 هزار و 558 واحد مسکن مهر در استان خبر داد و یادآور شد: عملیات ایجاد سقف 10 هزار و 511 واحد مسکن مهر در استان نیز به پایان رسیده است.

ملکی ادامه داد: همچنین تاکنون عملیات سفت کاری 7 هزار و 661 واحد مسکونی و عملیات نازک کاری 3 هزار و 742 واحد مسکن مهر در استان به پایان رسیده است.

وی یادآور شد: در مجموع در سطح استان سه هزار و 612 واحد مسکن مهر ساخته شده که بخش عمده آنها مربوط به تعاونی ها و افراد خودمالک بوده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان از پرداخت 201 میلیارد تومان تسهیلات مسکن مهر در استان خبر داد و خاطر نشان کرد: 95 درصد این تسهیلات در سالجاری در دو سرفصل آماده سازی و ساخت به افراد پرداخت شده است.

کد مطلب 1253111

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