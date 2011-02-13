آزمون پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پنجم ابتدایی در اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبر نگار مهر در اردبیل، احمد محمودزاده بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای معاونین آموزشی و پرورشی استان اظهار داشت: این آزمون در راستای آشنائی با سطح علمی این دانش آموزان برگزار خواهد شد.

وی تجزیه و تحلیل وضعیت آموزشی و پرورشی دانش آموزان این پایه تحصیلی استان را از دیگر اهداف برگزاری این آزمون عنوان کرد و افزود: با انجام این آزمون ضمن اینکه دانش آموزان با تست زنی آشنا می شوند، مدارس نیز به جایگاه علمی خود پی برده و برای ارتقا سطح علمی و حل مسایل و مشکلات موجود برنامه ریزی لازم را انجام خواهند داد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین از برگزاری یادواره شهدای دانش آموزی و فرهنگیان در سال آینده خبر داد و اضافه کرد: این یادواره در موضوعات مقاله، خاطره نویسی، انشاء نویسی و تهیه سرود برگزار خواهد شد.

وی معرفی شهدا فرهنگی و دانش آموزی استان را از مهمرین اهداف برگزاری این یادواره عنوان کرد و ابراز داشت: بی شک برگزاری یادواره شهدای دانش آموزی و فرهنگیان استان گام موثری برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل امروز و نسلهای آینده است.

محمودزاده با اشاره به برگزاری سیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان تصریح کرد: خیرین مدرسه ساز این استان الگوی مدرسه سازی در کشور بوده، اما اعتقاد داریم که هنوز از ظرفیت آنان به خوبی استفاده نشده است.

وی تجلیل از نیکوکاران مدرسه ساز استان، گسترش و ترویج فرهنگ مدرسه سازی، افزایش تعهدات مدرسه سازان خیر، جذب خیرین کشوری و... را از برنامه های این جشنواره برشمرد و بر ضرورت استفاده از ظرفیت مطبوعات، صدا و سیما برای فرهنگ سازی در این خصوص تاکید کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با تاکید بر اجرای مصوبات ابلاغی وزارت آموزش و پرورش و شورای معاونین استان تاکید کرد و خواستار استفاده بهینه از منابع، تجهیزات و امکانات، فرهنگ سازی در آموزش و پرورش در مورد طرح هدفمندی یارانه ها، ارائه خدمات مطلوب به دانش آموزان، کنترل جدی سرویسهای دانش آموزی و... شد.