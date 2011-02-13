برترین آثار سومین جشنواره آینده روشن معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در مراسم اختتامیه سومین جشنواره فرهنگی هنری آینده روشن که ظهر یکشنبه در محل سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد، در بخش فیلمنامه مریم محمدی با فیلمنامه منتظر، مریم بصیری با فیلمنامه مرد موعود، سیدحسینی با عهد شکسته، سعید محمدی با فیلمنامه لبه تیغ، عزیزالله محمدپور با فیلمنامه نوری در مه، شایسته تقدیر شدند.



همچنین، حمیدرضا ایلانلو با طرح فیلمنامه سرچشمه خوبی‌ها، هاشم‌پور با طرح فیلمنامه نامه‌ای به او و یارا بخشایش با طرح فیلمنامه جستجوی موزون رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.



در بخش موسیقی بدون ساز مهدوی، گروه همخوانی طوبی، گروه همخوانی به سوی فردا و مؤسسه رسایل به ترتیب اول تا سوم شدند و در بخش مقاله نیز طاهره خالقی، حجت‌الاسلام آیتی دوم و سوم شدند و هیئت داوران فردی را حائز رتبه اول ندانست.



در بخش داستان کسی حایز رتبه اول نشد؛ لعیا اعتمادی با داستان مداد رنگی‌ها و هاجر زمانی با داستان امتحان سخت رتبه های دوم و سوم را به دست آوردند.



در بخش شعر نوجوانان انسیه موسویان، سوم شد و رتبه های دوم و اول وجود نداشت همچنین در شعر کودک به‌عنوان از ذره‌های کوچک به خورشید، مریم اسلامی رتبه دوم و در بخش خردسالان علیرضا پورفلاحیه با شعر دوست دارم آقاجون رتبه اول را به دست آورد و در عکس نیز هیچ اثری شایسته تقدیر شناخته نشد.



در مراسم اختتامیه این جشنواره حجت الاسلام عبدالله رضایی، دبیر این جشنواره در سخنانی با بیان اینکه این جشنواره همزمان با سال روز امامت حضرت ولی عصر(عج) برگزار می شود تصریح کرد: علت انتخاب این روز این است که بیش از گذشته در میان مردم فرهنگسازی درباره این روز مهدوی صورت گیرد و بیش از گذشته معرفی شود.



وی ادامه داد: 550 اثر به بخش داوری این جشنواره راه پیدا کرده است که از این تعداد 138 اثر در بخش شعر، 92 داستان، 103 مقاله، 83 عکس، 55 اثر، 30 فیلمنامه، 30 طرح و 35 پژوهش علمی در حوزه فرهنگ مهدویت بود.



رضایی همچنین بر لزوم توجه دست اندرکاران فرهنگی کشور در برنامه های فرهنگی به این روز تاکید و از نهادهای مشارکت کننده در برپایی این همایش تجلیل کرد.



وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، سازمان اوقاف و امور خیریه، شهرداری تهران، بنیاد سینمایی فارابی، حوزه هنری استان قم و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، نهادهایی هستند که در برگزاری این جشنواره با مؤسسه آینده روشن، همکاری دارند.