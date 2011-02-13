عدم وجود پارکینگ یکی از مشکلات مهم شهر کنگاور است

کیومرث اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، با بیان اینکه یکی از مشکلات بسیار مهم مردم کنگاور عدم وجود پارکینگ دراین شهر است، اظهار داشت: در این راستا شهرداری کنگاور با پیگیری های لازم ساختمان اداری خود را که مدتی در اختیار دانشگاه پیام نور قرار داشت عودت کرده و طبق مصوبه شورای اسلامی شهر، در محل این ساختمان مستقر و محل سابق خودرا تخریب و جهت رفاه حال همشهریان به پارکینگ تبدیل کرد.

شهردار کنگاور با بیان اینکه ساختمان جدید شهرداری این شهر در حال ساخت است،افزود: احداث ساختمان جدید شهرداری کنگاور با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد.

اسدی، کنگاور را جزء جامعه ایمن عنوان و تصریح کرد: شهرداری کنگاوربا اقداماتی از جمله نصب چراغ های هشدار دهنده، سرعت گیرهای استاندارد، نصب کله قندیلهای پلاستیکی درکنج تقاطع ها، نصب چشم گربه ای وگل میخ درسطح خیابانها، خط کشی خیابانها وبلوار، خط کشی عابرپیاده ، نصب تابلو راهنمائی بزرگ قبل از تقاطع همدان و میدان آیت الله عراقی و نصب150نوع تابلو ترافیکی در سطح شهر جزء جامعه ایمن قرار گرفته و امیدواریم با انجام چنین اقداماتی به جامعه ایمن نزدیکتر شویم.

پنج پارک به زودی در کنگاور احداث می شود

اسدی در ادامه با بیان اینکه شهر کنگاور از سرانه 13متر مربع فضای سبز برخورداراست،در خصوص اقدامات این شهرداری در بخش توسعه فضای سبز و زیباسازی شهری گفت:حفظ و نگهداری بوستان ها و فضای سبز، آبیاری، فرم دهی و هرس، چمن زنی، جمع آوری نخاله و زباله از سطح پارک ها و بوستان، کاشت گل در سطح بلوار ، پارک ها وبوستان ها ، تولید 980 هزار بوته انواع گلهای فصلی، تجهیز ونصب هشت ست ورزشی و پنج مجموعه بازی ویژه کودکان درپارکهای سطح شهر، افتتاح پارک فدک با مساحت 15 هزار متر مربع در سال گذشته و افتتاح پنج پارک در آینده ای نزدیک از اقدامات مهم شهرداری برای توسعه و گسترش فضای سبز کنگاور است.

وی با اشاره به خدمات شهری شهرداری کنگاور نیز گفت: شهرداری کنگاور در 20ماه گذشته ضمن جمع آوری و دفن روزانه 90 تن زباله نسبت به رفت و روب معابر، جمع آوری نخاله، نصب 710 سطل زباله پلاستیکی و فلزی و اتلاف 560 قلاده سگ ولگرد اقدام کرده است.

شغلهای مزاحم ساماندهی می شوند

شهردار کنگاور در ادامه ازساماندهی شغلهای مزاحم خبر داد و تصریح کرد: وجود شغلهای مزاحم در سطح شهر از مشکلات عمده کنگاور است که خوشبختانه با پیگیری های انجام گرفته 10 هکتار زمین به تملک شهرداری درآمده و بزودی فاز دوم ناحیه کارگاهی درمحل جدید افتتاح و کلیه شغلهای مزاحم به این محل انتقال داده خواهند شد.

وی با اشاره به فعالیت های عمرانی شهرداری کنگاورنیزگفت: شهرداری کنگاور با توجه به وسعت عملیات عمرانی از قابلیت زیر ساختی همچون تولید و اجرای کارخانه آسفالت، کارگاه تولید یونی بلوک و جدول برخوردار است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته وامسال بیش از 35 هزار تن آسفالت با دستگاه در خیابان های اصلی و شهرک های سطح شهر ریخته شده است ،اظهار داشت: لکه گیری محل حفاری، تعمیروتجهیز (مجموعه سنگ شکن وکارخانه آسفالت) با هزینه ای معادل 300میلیون ریال ،حمل و دپو 18 هزار تن مصالح رودخانه ای وخرید هزارو200تن قیر ازدیگر فعالیتهای عمرانی این شهرداری بوده است.

شهردار کنگاور در ادامه احداث پارک دانشجو (حاشیه بلوار ورودی سمت همدان ) شامل دیوار کشی، خاکریزی و جدول گذاری با اعتبار دو میلیارد و 600 میلیون ریال با 90درصد پیشرفت و میدان ورودی شهر سمت همدان در مساحت سه هزار متر مربع را ازدیگر پروژه های در دست اجرای این شهرداری عنوان کرد.