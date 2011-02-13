روح الله داداشی قهرمان مسابقات قوی ترین مردان جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، مسابقات قوی ترین مردان جهان که با عنوان جام خلیج همیشه فارس از روز گذشته(شنبه) با حضور 12 ورزشکار از 10 کشور دنیا و همچنین سه ورزشکار ایرانی در جزیره قشم آغاز شده بود در نهایت با قهرمانی روح الله داداشی از کشورمان پایان یافت.

روح الله داداشی توانست با کسب 125 امتیاز در فینال مسابقات قوی ترین مردان جهان در قشم به مقام قهرمانی این مسابقات دست یابد.

همچنین مسلم دارابی با 123 امتیاز و کریستوف رادزبکاوسکی از لهستان با 117 امتیاز توانستند به مقامهای دوم و سوم این مسابقات دست یابند.

مهرداد باجلان دیگر ورزشکار کشورمان در فینال این مسابقات دچار آسیب دیدگی شد و با 23 امتیاز از ادامه این مسابقات انصراف داد.