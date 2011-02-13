ارزش بورس تهران 6108 میلیارد ریال افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، امروز 298 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 930 میلیارد و 697 میلیون ریال در بورس تهران مورد داد و ستد قرار گرفت که این امر موجب شد تا ارزش بورس تهران 0.58 درصد معادل 6108 میلیارد ریال افزایش یابد.

در دومین روز کاری هفته جاری سهامداران در 15هزار و 855 بار معامله 298 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 930 میلیارد و 697 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار تهران مبادله کردند که نسبت به روز گذشته به ترتیب از نظر حجم و ارزش 26.8 درصد و 27.1 درصد رشد را نشان می‌دهد.

کارگزارن بازار سرمایه امروز یکشنبه در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکت‌ها کشیدند که ارزش بازار سهام به یک میلیون و 45 هزار و 675 میلیارد ریال رسید.

در پایان معاملات امروز شاخص کل با 136 واحد افزایش نسبت به دیروز، عدد 22 هزار و 136 واحد را نشان می‌دهد. این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت بزرگ با رشد 7.9 واحدی به عدد 1338 واحد رسید.

شاخص آزاد شناور به 27 هزار و 941 واحد رسید که نسبت به دیروز 157 واحد افزایش داشته است. شاخص بازار اول هم امروز عدد 18 هزار و 540 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به دیروز 117 واحد رشد دارد.

براساس این گزارش در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با افزایش 144 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 28 هزار و 949 واحد توقف کرد. همچنین شاخص صنعت با رشد 121 واحدی نسبت به دیروز در عدد 16 هزار و 826 واحد متوقف شد.