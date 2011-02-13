به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی در مراسم تجلیل از خدمات آیت‌الله شرعی موسس و مدیر پیشین حوزه‌های علمیه خواهران و معرفی مدیر جدید این مرکز که ظهر یکشنبه در محل مرکز مدیرت حوزه علمیه خواهران برگزار شد، با اشاره به تأثیرات فراوان وجود حوزه‌های علمیه خواهران در نقاط مختلف کشور تصریح کرد: این تاثیر به ویژه در مناطقی که شاهد حضور فرقه‌های انحرافی هستیم ملموس است.



وی اضافه کرد: امروز بعد از 15 سال از تاسیس حوزه‌های علمیه خواهران اگر به یکی از مدارس علمیه خواهران سری بزنیم می‌توانیم تاثیر وجود آنها را ببینیم.



مدیر حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه حوزه‌های علمیه خواهران در کنار حوزه‌های علمیه برادران تاثیر بسزایی در مقابله با فرقه‌های انحرافی دارند، تصریح کرد: وقتی در یک منطقه کوچک مبلغان یک مدرسه علمیه به نواحی مختلف اعزام می‌شوند مسلما تاثیر فراوانی خواهند داشت.



وی با اشاره به وجود پایگاه‌های بسیج در تمام مدارس علمیه خواهران یادآور شد: طلاب حوزه‌های علمیه خواهران نیز در دفاع از ارزش‌های انقلاب پیشتاز هستند.



90 درصد مدارس علمیه خواهران موجود فاقد امکانات مناسب بود



جمشیدی با اشاره به اقدامات و فعالیت‌های آیت‌الله شرعی موسس حوزه‌های علمیه خواهران یکی از اقدامات شایان توجه آیت‌الله شرعی را تاسیس دفتر مطالعات و تحقیقات زنان برشمرد و افزود: این دفتر در زمینه جریان‌شناسی فکری مسائل زنان در داخل و خارج کشور بی‌نظیر است و نهادهای پرطمطراق کشور از اطلاعات این مرکز استفاده می‌کنند.



وی حضور آیت‌الله شرعی در تمام فعالیت‌ها را حضوری مخلصانه برشمرد و تصریح کرد: در اوایل فعالیت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران بر اساس ارزیابی صورت گرفته 90 درصد مدارس علمیه خواهران موجود فاقد ملکیت یا امکانات مناسب بودند.



مدیر حوزه‌های علمیه خواهران اضافه کرد: به همین دلیل 178 پروژه در دستور ساخت قرار گرفت که از این میان 36 پروژه به اتمام رسیده است، 16 مورد تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد و بقیه 5 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.



وی از آیت‌الله شرعی به عنوان الگویی برای کارکنان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران یاد کرد و اظهار داشت: آیت‌الله شرعی با یک مجموعه چابک توانسته است کارهای سنگینی را به انجام برساند.



مدارس علمیه خواهران به صورت هیئت امنایی اداره می‌شوند



حجت‌الاسلام جمشیدی با اشاره به استفاده از کمک‌های دولتی در ساخت و ساز مدارس علمیه تصریح کرد: مدارس علمیه خواهران به صورت هیئت امنایی اداره می‌شوند تا اگر کمک‌های دولتی قطع شود، حوزه‌های علمیه ماندگاری خود را حفظ کنند.



وی تعداد مدارس فعلی زیر پوشش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در سطح دو (کارشناسی) را 256 مدرسه و در سطح سه (کارشناسی ارشد) را 35 مدرسه و در مجموع 291 مدرسه عنوان کرد و افزود: در استان‌های خراسان نیز 36 مدرسه علمیه سطح دو و یک مدرسه سطح سه فعالیت می‌کند که زیر پوشش این مرکز نیستند.



مدیر حوزه‌های علمیه خواهران تعداد طلاب حضوری سطح دو را 26هزار و 292 نفر و تعداد طلاب نیمه‌حضوری این مقطع را 60 نفر عنوان کرد و اظهار داشت: در سطح سه نیز 2 هزار و 317 طلبه حضوری و 651 طلبه غیرحضوری مشغول به تحصیل هستند.



وی تعداد طلاب تا قبل از تاسیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران را 5 هزار و 687 نفر عنوان کرد.