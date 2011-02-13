طرح ایجاد مرکز تجاری صنایع غذایی فارس در آسیای میانه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، سولماز دهقانی یکی از مشکلات عمده صنایع غذایی و شیمیایی استان فارس را عدم تداوم تقاضای محصول و محدودیت بازار دانست و توضیح داد: با توجه به رسالت و ماموریت جدید شرکت شهرکهای صنعتی فارس در ایجاد و تقویت بسترهای لازم برای رشد صنایع کوچک در محیط های کسب وکار و توسعه بازار بین الملل، طرح بازاریابی محصولات استان فارس در آسیای میانه در راستای طرحهای نوسازی صنایع آغاز شده است.

وی افزود: در مراحل اولیه مطالعات بازار، کالاهایی که قابیت رقابت در بازارهای آسیای میانه را دارند شناسایی شده است.

مدیر توسعه صنعتی و بنگاههای شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت: برخی از این محصولات شامل خرما، خیارشور و رب گوجه، روغنهای خوراکی، عرقیات گیاهی، میوه جات شامل پرتقال و نارنگی ، خشکبار، ماکارونی ، چای معطر، مواد شوینده و ظروف یکبار مصرف است.

دهقانی افزود: امید است با اجرای این طرح ظرف مدت شش ماه آینده شاهد ایجاد مراکزی برای فروش محصولات مزیت دار استان در کشورهای آسیای میانه باشیم.

وی تصریح کرد: شرکتهای تولیدی و یا شرکتهای بازرگانی که تمایل به توسعه بازار و استفاده از فرصت به وجود آمده را داشته باشند می توانند تقاضا و مشخصات بنگاه خود را به معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی فارس ارسال کنند.