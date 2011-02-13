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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۵۱

دهقانی خبر داد:

طرح ایجاد مرکز تجاری صنایع غذایی فارس در آسیای میانه آغاز شد

طرح ایجاد مرکز تجاری صنایع غذایی فارس در آسیای میانه آغاز شد

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر توسعه صنعتی و بنگاههای شرکت شهرکهای صنعتی فارس از آغاز طرح ایجاد مرکز تجاری صنایع غذایی فارس در آسیای میانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، سولماز دهقانی یکی از مشکلات عمده صنایع غذایی و شیمیایی استان فارس را عدم تداوم تقاضای محصول و محدودیت بازار دانست و توضیح داد: با توجه به رسالت و ماموریت جدید شرکت شهرکهای صنعتی فارس در ایجاد و تقویت بسترهای لازم برای رشد صنایع کوچک در محیط های کسب وکار و توسعه بازار بین الملل، طرح بازاریابی محصولات استان فارس در آسیای میانه در راستای طرحهای نوسازی صنایع آغاز شده است.

وی افزود: در مراحل اولیه مطالعات بازار، کالاهایی که قابیت رقابت در بازارهای آسیای میانه را دارند شناسایی شده است.

مدیر توسعه صنعتی و بنگاههای شرکت شهرکهای صنعتی فارس  گفت: برخی از این محصولات شامل خرما، خیارشور و رب گوجه، روغنهای خوراکی، عرقیات گیاهی، میوه جات شامل پرتقال و نارنگی ، خشکبار، ماکارونی ، چای معطر، مواد شوینده و ظروف یکبار مصرف است.

دهقانی افزود: امید است با اجرای این طرح ظرف مدت شش ماه آینده شاهد ایجاد مراکزی برای فروش محصولات مزیت دار استان در کشورهای آسیای میانه باشیم.

وی تصریح کرد: شرکتهای تولیدی و یا شرکتهای بازرگانی که تمایل به توسعه بازار و استفاده از فرصت به وجود آمده را داشته باشند می توانند تقاضا و مشخصات بنگاه خود را به معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی فارس ارسال کنند. 

کد مطلب 1253125

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