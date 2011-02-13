عمر سلیمان بازیگر پنهان مصر است / سایه سنگین آمریکا بر شورای نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت، منابع اروپایی اعلام کردند : نظام مبارک همچنان زمام امور را در مصر در اختیار دارد؛ هر چند که وی به ظاهر از قدرت کنار رفته است.

به گفته این منابع، رسانه های رسمی مصری همچنان موضع خصمانه ای علیه خواسته های مردمی دارند و نخست وزیر، امور مصر را بدون توجه انقلابیون اداره می کند.

این منابع تاکید کردند: شورای عالی نیروهای مسلح مصری به طور لحظه به لحظه از "عمر سلیمان" دستور می گیرد. و سفارت آمریکا و هئیت امنیتی آمریکایی موجود در سفارت ضمن نظارت بر اقدامات این شورا با "سلیمان" و "احمد شفیق" نخست وزیر در تماس مستقیم هستند.

به گفته این منابع، ژنرال "مایکل مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تماسهای مستمری با فرماندهان ارتش از جمله "حسین طنطاوی" و "سامی حافظ" برای اطمینان از اوضاع مصر داشته است.

این منابع اعلام کردند : بیانیه ارتش درباره احترام به معاهدات و توافقات بین المللی خواسته آمریکایی برای اطمینان بخشی به اسرائیلی ها بوده است.

منابع مذکور تصریح کردند: آمریکا قبل از صدور هر تصمیمی ازآن مطلع می شود. این بیانیه ها از سوی بازماندگان رژیم مبارک بویژه "عمر سلیمان" که هم اکنون مرد اول مصر، اما در پشت پرده است، صادر می شود و وی به شورای کنونی درباره حمایت از معاهدات توصیه اکید کرده است.