ساماندهی کوی علی آباد و گل سفید خرم آباد سرعت بخشیده شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حبیب الله دهمرده در جلسه شورای مسکن استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: انتظار من از سازمان مسکن و شهرسازی و فرمانداری خرم آباد این است که زمان ساماندهی محلات گل سفید و کوی علی آباد کوتاه تر شود.

وی با تاکید بر اینکه همه تمهیدات لازم برای تسریع در روند اجرای این طرح اندیشیده شده است، یادآور شد: تمرکز برای رفع مشکلات این محلات در کمترین زمان از جمله طرح هایی است که دارای توجیه کافی است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه ساماندهی این محلات نباید زمانبر شود، خاطر نشان کرد: باید تلاش شود در کمترین زمان این طرح ها به نتیجه برسند و مردم طعم خدمت را بچشند.

دهمرده ابراز امیدواری کرد که با کاهش زمان اجرای این طرح ها در این زمینه یک الگوی جدید ثبت و ارائه شود.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت خدمت بی منت به مردم، یادآور شد: یکی از مصادیق خدمت گذاری مسئولان تلاش برای رفع مشکل مسکن در استان است.

استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه های مسکن مهر در استان، عنوان کرد: ما باید زمان اجرای این پروژه ها را به حداقل ممکن برسانیم.

دهمرده ادامه داد: باید در روند تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر به مردم تسریع شود چرا که آنچه برای ما اهمیت دارد این است که خانه ها هر چه سریعتر به مرحله بهره برداری برسند.

وی با تاکید بر اینکه سرعت تحویل پروژه های مسکن مهر به مردم تاثیر روانی در سطح جامعه دارد، از سازمان مسکن و شهرسازی استان خواست روند اجرای پروژه های مسکن مهر در استان را سرعت ببخشد.