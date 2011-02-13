توسعه مساجد در جامعه باعث ترویج دین مبین اسلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی بعد از ظهر یکشنبه و در جمع اقشار مختلف مردم و مسئولان شهرستان دیواندره، اظهار داشت: توسعه نمادهای دین مبین اسلام به ویژه مساجد در جامعه باعث ترویج آموزه های این دین الهی می شود.

وی با اشاره به اینکه باید نهضت مسجد سازی در استان کردستان مورد توجه جدی تری قرار گیرد، ادامه داد: هرچه نمادهای اسلامی و مذهبی در سطح جامعه ایجاد شود می تواند در توسعه فرهنگی، اعتقادی، قومی و اقتصادی جامعه نیز نقش اساسی ایجاد کند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت هفته وحدت گفت: انقلاب اسلامی ایران در همه ابعاد صنعتی، پژوهشی، علمی، اجتماعی و فرهنگی افتخار فریده و مایه برکت و عزت امت اسلامی است .

حجت الاسلام حسینی شاهرودی افزود: انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر فرهنگ اسلامی در برابر تمامی دشمنان شرق و غرب ایستادگی کرده زیرا با پیروزی انقلاب موج اسلام خواهی در جهان و در بین امت اسلامی به حرکت درآمده است و هر روز نیز بر دامنه این گستردگی افزوده می شود.

وی یادآور شد: روحانیون منطقه وظیفه سنگینی در برابر جوانان و خنثی کردن نقشه شوم دشمنان نظام و مسلمانان دارند زیرا هرچه تلاش کنیم تا جوانان را به راه اسلام و قرآن هدایت نماییم ترقی، پیشرفت و موفقیت جامعه اسلامی در همه زمینه ها امکان پذیر تر خواهد بود .

وی بیان داشت: در استان کردستان نسبت به استان های دیگر کشور سرمایه گذاری بیشتری صورت گرفته است که این مهم نشان دهنده توجه ویژه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مسئولین کشوری به این استان و رفاه مردم مومن این خطه از ایران اسلامی است .