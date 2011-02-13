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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۴۱

یک وزیر انگلیسی خواستار اقدام بین المللی درباره ثروت نامشروع مبارک شد

یک وزیر انگلیسی خواستار اقدام بین المللی درباره ثروت نامشروع مبارک شد

یک وزیر انگلیسی امروز یکشنبه خواستار اقدام جامعه جهانی درباره دارایی های نامشروع رئیس جمهوری مخلوع مصر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این وزیر انگلیسی که نامی از او برده نشده، گفت : باید یک رویکرد بین المللی در برخورد با دارایی های حسنی مبارک و خانواده او در خارج از مصر اتخاذ شود.

در همین رابطه دولت موقت در مصر اعلام کرده است هیچ درخواستی را برای رسیدگی به دارایی های خانواده مبارک که 70 میلیادر دلار بر آورده شده، صادر نکرده است.

درخواست وزیر انگلیسی درحالی است روزنامه ساندی تایمز به نقل از یک منبع ناشناس خبر می دهد که که "دفتر فریبهای جدی" بریتانیا(SFO) که به دارایی های نامشروع رسیدگی می کند تحقیقات خود را درباره ثروت حسنی مبارک آغاز کرده است.

کد مطلب 1253129

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