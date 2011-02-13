تربیت یزد باز هم به تساوی تن داد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، تیم فوتبال تربیت یزد عصر یکشنبه در مصاف با داماش گیلان در یک بازی خانگی در ورزشگاه بدون تماشاگر شهید نصیری یزد به تساوی بدون گل دست یافت و به این ترتیب، دوازدهمین تساوی تربیت یزد نیز رقم خورد.

در این بازی که قضاوت آن را حسین زرگر از سمنان بر عهده داشت و حسن رستم‌ زاده و رضا عبدوس او را در امر داوری یاری می‌ کردند، دو تیم در یک بازی متعادل و سرد به تساوی رضایت دادند.

شاگردان داوود مهابادی که امروز بنا به رای کمیته انظباطی فدراسیون فوتبال در پی اتفاقات بازی تیم تربیت یزد و نفت مسجد سلیمان از حضور تماشاچیان پرشور یزدی محروم بودند، دو امتیاز حساس این بازی خانگی را از دست دادند.

این درحالی بود که شاگردان مهابادی می‌ توانستند از ضربه‌ های ایستگاهی خود بهتر استفاده کنند و دروازه تیم داماش گیلان را باز کنند.

تیم صدرنشین داماش گیلان و شاگردان مهدی دینورزاده نیز می‌ توانستند در دقایق 68 و 69 بازی توسط ضربات سرامین ترکاشوند و بهنام افشه به گل برتری مقابل تیم رده هفتمی تربیت یزد دست یابند که این امتیاز با بی ‌دقتی بازیکنان تیم گیلانی از دست رفت تا مهاجمان دو تیم لقب ناکام ‌ترین بازیکنان زمین را به خود اختصاص دهند.

در این مسابقه بازیکنان تربیت یزد، علیرضا بیک ‌زاویه در دقیقه 31 و حکیم هزباوی ‌پور در دقیقه 81 بازی از زرگر، داور مسابقه، کارت زرد دریافت کردند.