اخبار کوتاه ورزشی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، با هدف تجلیل از مقام 147 شهید بیش از 200 نفر از سالمندان، جوانان و نوجوانان دانش‌آموز عضو واحدهای بسیج دانش‌آموزی مسیر پنج کیلومتری بلوار انقلاب اسلامی تا میدان شهدا و گلزار شهدای شهرستان بیرجند را رکاب زدند.

برگزاری مسابقات دوچرخه‌ سواری در دانشگاه بیرجند

یک دوره مسابقات دوچرخه‌ سواری به مناسبت دهه فجر در محل زمین چمن دانشگاه بیرجند با حضور 55 نفر برگزار شد.

این مسابقات در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد که در بخش دانشجویی منیره پورنقی، ام‌البنین سادات شریعتی و عصمت احمدی‌ مقدم به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.

در رده سنی نوجوانان نگین وصولی، اکرم عادلی و پارامیس عباس ‌پور به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب نمدند.

و در رده سنی جوانان الهام عادلی، نازنین ثانی و ریحانه صحرانورد به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در رده سنی بالای 35 سال نسرین قلندری مقام برتر را به خود اختصاص داد.

برگزاری دومین دوره مسابقات تنیس روی میز در شرکت مخابرات استان

دومین دوره مسابقات تنیس روی میز شرکت مخابرات خراسان جنوبی به مناسبت دهه فجر با حضور تیم‌های شهرستان بیرجند، فردوس و سرایان با حضور 24 شرکت ‌کننده برگزار شد.

محمدرضا ریسباف از کارگزینی استان مقام نخست، محمدرضا عباسی از حوزه توسعه و مهندسی مقام دوم، سعید یعقوبی از حوزه توسعه و مهندسی مقام سوم و ابراهیم فلاح از حوزه مالی، اداری و تدارکات مقام چهارم را کسب کردند.

در پایان به نفرات برتر لوح قهرمانی و هدایایی به رسم یادبود اعطا شد.

برگزاری مسابقات پینگ پنگ پیشکسوتان بیرجند

مسابقه قهرمانی پینگ‌ پنگ پیشکسوتان شهرستان بیرجند نیز با حضور 15 نفر و به صورت دو حذفی و دوره‌ ای و در بخش آقایان برگزار شد که در پایان محمد محمدزاده مقام اول، حسین تقدیری مقام دوم، علی اکبرآبادی و محمد حسن خطیب مقام سوم مشترک را از آن خود کردند.

مسئولیت برگزاری مسابقات را حمید روبیاتی و علیرضا عشقی بر عهده داشتند.