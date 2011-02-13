ناظرین شرعی کشتارگاه ها در حکم ضابطین قضایی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه،حجت الاسلام محمد باقر لیاقتی در جمع ناظرین شرعی و مسئولین دامپزشکی استان کرمانشاه، اظهار داشت: قانون مربوط به ذبح شرعی و صید آبزیان با طرح در مجلس در 12 ماده تصویب شده و در این راستا دولت نیز آیین نامه ای را تنظیم نموده و در حال حاضر دستورالعمل های آن در حال تدوین می باشد.

وی افزود: با قانونی شدن حضور ناظرین شرعی در کشتارگاه های دام و طیور، دغدغه اصلی مباحث مربوط به حلیت گوشت و مسائل و مشکلاتی که در خصوص نحوه حضور ناظرین شرعی در کشتارگاه ها وجود داشت، مرتفع خواهد شد.

لیاقتی در ادامه تصریح کرد: در قرآن و روایات اسلامی تاکیدات فراوانی مبنی بر تهیه مال حلال توسط سرپرست خانواده شده است و این توصیه ها ریشه در مباحث فقهی دارد، چرا که حرام دارای دو تکلیف وضعی و شرعی می باشد.

وی افزود: رسالت نظارت شرعی بر ذبح دام و طیور و صید آبزیان رسالتی بس خطیر و بزرگ است که چنانچه نسبت به آن اهمال شود مشکلات فراوانی را در سطح جامعه به وجود خواهد آورد.

سرپرست حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی خاطر نشان کرد: همانگونه که تبلیغ در ماه محرم و صفر برای روحانیون وظیفه ای شرعی به حساب می آید، نظارت شرعی بر ذبح دام و طیور نیز یک وظیفه شرعی است که پیش از تصویب قانون ذبح شرعی، ناظرین این وظیفه را با کمترین میزان دریافت مزایا انجام می دادند که این موضوع بیانگر درک حساسیت موضوع از طرف ناظرین شرعی به حساب می آید.

در ادامه ضمن تقدیر از زحمات حجت الاسلام کماسی نماینده سابق ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه، حجت الاسلام یوسف پرویزی پور به عنوان نماینده ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه معرفی شد.

همچنین قبل از این مراسم ،توسط سرپرست حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور ، کلاس آموزشی ذبح شرعی برای ناظرین شرعی و مدیران واحدهای مشمول قانون نظارت برگزار شد.