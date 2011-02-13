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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۱۴

انواری خبرداد:

مستمری مددجویان تا پایان بهمن ماه به حساب آنها ورایز می‌شود

مستمری مددجویان تا پایان بهمن ماه به حساب آنها ورایز می‌شود

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره ) گفت: مستمری مددجویان با تاخیر دو ماهه آذر و دی تا پایان بهمن ماه به حساب آنها ورایز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انواری با بیان اینکه یک میلیون و 100 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) قرار دارند گفت: هر ماه 750 میلیارد ریال از محل خزانه دولت به حساب خانواده‌های مددجو واریز می‌شود.

وی همچنین در مورد واریز یارانه‌ها به حساب مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) گفت: واریز یارانه‌ها طبق برنامه دولت بوده و کمیته امداد امام خمینی (ره ) هیچگونه دخل و تصرفی در واریز یارانه‌ها ندارد.
 
عضو شورای مرکزی کمیته امام در مورد تعیین و تکلیف پرداخت مستمری به مددجویان در آینده افزود: پرداخت مستمری به این افراد همچنان از طرف کمیته امداد امام خمینی (ره ) انجام می‌شود اما هنوز برنامه‌ای در زمینه پرداخت از سوی دولت اعلام نشده است.
 
کد مطلب 1253139

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