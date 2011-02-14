پایان نامه های دانشجویی با موضوع آرایه های قرآنی حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی ثابت نیا، عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در مشهد افزود: با توجه به استقبال هنرمندان از این دوسالانه مقرر شده است در دومین دوسالانه تذهیب های قرآنی اقدامات ویژه ای برای حرفه ای ترشدن فعالیت ها، صورت پذیرد.

وی آموزش و ارتقای اطلاعات و تکنیک هنرمندان در این حوزه ها را از مهم ترین اهداف برگزاری این دوسالانه، اعلام کرد و اظهار داشت: شورای سیاست گذاری دوسالانه تذهیب های قرآنی بنا به رسالت خود در ارتباط با پاسداری از هنرهای مرتبط با قرآن کریم و اهل بیت (ع) اقدام به رصد وضعیت فعالیت های هنری در زمینه تذهیب در حوزه ها و مراکز هنری کشور، کرده است.

وی با اشاره به سابقه درخشان هنر تذهیب در ایران، افزود: در سال های اخیر برخی از افراد غیر متخصص با به کارگیری نقش ها و رنگ های نامناسب در آرایه بندی این کتاب جاودانه، زمینه را برای آسیب زدن به این هنر بی بدیل، فراهم کرده اند.

ثابت نیا با بیان اینکه در این دوسالانه، تذهیب ها بدون تاثیر خوشنویسی به قضاوت گذاشته می شود، اظهار داشت: هدف اصلی این دو سالانه، احیای سنت های فراموش شده هنر تذهیب است.