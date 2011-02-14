خودروهای جدید با اجزای سرقتی در مشهد تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران اداره مبارزه با سرقت در پیگیری خبر واصله مبنی بر دخالت در امر سند کردن خودروهای مسروقه، تحقیقات گسترده ای را آغاز کردند.

سرهنگ حسین بیدمشکی افزود: ماموران با تلاش شبانه روزی خود و در نتیجه تحقیقات گسترده و اطلاع از منابع خبری، توانستند مخفیگاه 4 نفر از اعضای اصلی این باند را شناسایی و متهمان را در محل اختفای خود دستگیر کنند.

وی تصریح کرد: از مخفیگاه متهمان، تعداد شش دستگاه انواع خودروی پژو و زانتیا کشف شد، که طی بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان فنی، مشخص شد ارکان کلیه خودروهای مذکور تغییر یافته که تلاش ماموران برای بازیابی اصالت و شماره های اصلی خودروها ادامه دارد.

وی افزود: بر اساس تحقیقات ماموران و اعترافات متهمان دستگیر شده، اعضای این باند اجزای خودروهای بالای 60 درصد تصادف و خسارت دیده را بر روی خودروهای مسروقه قرار داده و بدین ترتیب، خودروهایی با اصالت و شماره های بدنه جدید تولید و با جعل سند روانه بازار می کردند.

سرهنگ بیدمشکی گفت: اعضای این باند بر اساس خودروهای تصادفی که در اختیار داشتند به سارقان در تهران سفارش سرقت خودروهایی با مشخصات خودروهای تصادفی می دادند، سپس اجزای خودروهای اوراقی را به تهران پست و بر روی خودروهای مسروقه سوار و خودروی جدیدی تولید می کردند.

وی افزود: سارقان در نهایت با انتقال خودروهای مسروقه به مشهد، جعل سند و پلاک، خودروها را به فروش می رسانده اند که تلاش بی وقفه کارآگاهان جهت کشف ابعاد مختلف این پرونده ادامه دارد.

