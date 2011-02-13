به گزارش خبرنگار، امیر قلعه‌نویی در پایان شهرآورد اصفهان در حالیکه نمی‌توانست خوشحالی‌اش از این پیروزی را مخفی کند، در مورد شکستن طلسم ذوب آهن و پیروزی برابر تیم ابراهیم زاده ضمن بیان مطلب فوق گفت: من ابراهیم زاده را نبردم، وی دوست خوب من در بیرون زمین است و تنها درون زمین با هم رقیب هستیم.

وی اضافه کرد: از نظر کیفیت بازی فکر می‌کنم سپاهان در بازی رفت شهرآورد اصفهان، حتی بهتر از این بازی کرده بود ولی در این بازی با حضور پرتعداد هافبک‌ها که یانوش هم به آنها اضافه می شد، پرس بسیاری خوبی را روی بازیکنان ذوب آهن انجام دادیم و نبض بازی را در اختیار گرفتیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان با بیان اینکه کاظمیان را اخراج نکرده و تنها احساس کرده است در آن مقطع کاظمیان نمی تواند کمک کند و حالا بعد از خروج از جو این بازی در مورد این بازیکن تصمیم گیری می‌کنند، تصریح کرد: بعد از گل اول برای ذوب آهن تله گذاری کردیم و سعی داشتیم با استفاده از فضاها به گل دوم برسیم که به این هدف‌مان هم دست یافتیم.

وی اضافه کرد: فکر می‌کنم تازه کارمان شروع شده زیرا سپاهان به نزدیک صدرجدول بازگشته است. در مجموع خوشحالم 6 امتیاز شهرآورد اصفهان در دو بازی رفت و برگشت بین در این شهر ماند و هیچ امتیازی نسوخت.

قلعه‌نویی در مورد دیدارهای حساس آینده سپاهان برابر پاس همدان، استقلال و دیدارهای مهم لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: ما زمانی‌‍که تیم را بستیم، فکر این روزها را کرده بودیم و خوشبختانه شرایط طوری است که در روزهای سخت می‌توانند به تیم کمک کنند، البته تاحدودی باید از نظر بدنی بازیکنان را برای دیدارهای آینده آماده کنیم.

وی در مورد انتظار از سپاهان برای موفقیت در لیگ قهرمانان آسیا در فصل جاری تاکید کرد: مطمئنا کیفیت و قدرت سپاهان در آسیا با شرایط حال حاضر فرق خواهد کرد، همچنین زمین‌هایی مانند قم و بوشهر در آن رقابت‌ها وجود ندارد و تیم‌ها روی زمین بازی کرده و سپاهان می توانند کیفیت بالای بازی خود را ارائه کند.

سرمربی سپاهان در مورد انتخاب کرش به عنوان کاندیدای سرمربیگری تیم ملی گفت: صحبتهایم را در این خصوص در کمیته فنی انجام داده ام و کمیته فنی هم سخنگو دارد که صلاح بداند خودش اظهار نظر می کند.