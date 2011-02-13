مبارک به زور شمشیر رفت / انقلاب مردم مصر بی نظیر بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "شیخ یوسف القرضاوی" گفت : "حسنی مبارک" خیال رفتن نداشت و این ارتش بود که به زور آن را وادار به کناره گیری از قدرت کرد.

وی افزود: به هرحال وی بار بزرگی بر دوش مردم بود و همگان شادی مردم را مشاهده کردند. همه مصری ها و مردم کشورهای عربی با رفتن مبارک ابراز شادمانی کردند.

القرضاوی گفت : به غیر از دو کشور سوریه و عربستان که آزادی بیان در آنها وجود ندارد در بقیه کشورهای عربی مردم به ابراز شادمانی پرداختند.

رئیس اتحادیه جهانی علمای اهل سنت افزود: این انقلاب بی نظیر بود. مردم مصر خواهان قانون اساسی و زندگی جدید است که در آن از چپاولگران خبری نباشد.

وی درباره حکومت آتی مصر اظهار داشت : قدرت در مصر نباید به وسیله یک شخص واحد اداره شود و کشور به صورت جمعی اداره و قدرت پارلمان باید زیاد شود.

القرضاوی درباره گروه اخوان المسلمین مصر گفت : مسیحیان نگرانی از اخوان المسلمین ندارند آنچه قبطی ها را حمایت می کند اسلام است. گروه اخوان المسلمین غارتگر نیستند و عاقل هستند.