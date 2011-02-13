مسابقات لیگ دسته اول را به نفع ابومسلم ادامه می دهیم

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید هادی برگی زر پس از پیروزی دو بر یک تیمش مقابل ابومسلم خراسان عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اوج فوتبال من در ابومسلم رقم خورد و خاطرات فراوانی از ورزشگاه تختی مشهد دارم البته باید بگویم که تمام دارایی من از فوتبال بخاطر وجود نام بزرگ ابومسلم بوده است اما برای مصاف با این تیم، تعهداتی نسبت به شیرین فراز داشتم که باید به آنها عمل می کردم.



وی تصریح کرد: در حال حاضر من با تیم شیرین فراز کرمانشاه قرارداد دارم و بر اساس اصول حرفه ای شایسته است که برای کسب بهترین نتیجه برای این تیم، با تمام توان و قدرت کار کنم.



سرمربی شیرین فراز کرمانشاه تاکتیک حریف خود در این مسابقه را نامطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: نوع فوتبال ابومسلم در این دیدار، واضح و قابل پیش بینی بود و به اعتقاد من این تیم نباید با چنین شیوه ای بازی کند.



برگی زر خاطرنشان کرد: بنده دیدارهای گذشته ابومسلم را به صورت کامل دنبال نکرده ام و از کیفیت بازی آنها دقیقا در آن بازیها اطلاعی ندارم اما فکر می کنم که ابومسلم می تواند خیلی بهتر از این بازی کند.



سرمربی تیم فوتبال شیرین فراز کرمانشاه اظهار داشت: آرزوی من صعود ابومسلم به لیگ برتر است و تا آنجاییکه بتوانم در خدمت این تیم خواهم بود و همین جا نیز قول می دهم که طوری به مسابقات ادامه دهیم که به نفع ابومسلم باشد.



دیدار تیمهای فوتبال ابومسلم خراسان و شیرین فراز کرمانشاه از هفته شانزدهم لیگ دسته اول کشور با نتیجه دو بر یک به نفع تیم کرمانشاهی در ورزشگاه تختی مشهد به پایان رسید.

