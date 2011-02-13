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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۲۸

بگوویچ:

بازیکنان جدید آلومینیوم شایستگی بازی در ترکیب اصلی را دارند

بازیکنان جدید آلومینیوم شایستگی بازی در ترکیب اصلی را دارند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان با اشاره به بازی خوب بازیکنان جدید این تیم در دیدار مقابل مس گفت: بازیکنان جدید آلومینیوم نشان دادند لیاقت بازی در ترکیب اصلی را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، وینگو بگوویچ عصر یکشنبه پس از پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل مس سرچشمه در هفته شانزدهم لیگ یک در ورزشگاه تختی بندرعباس در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: باید به بازیکنان تیمم بابت این پیروزی تبریک بگویم چون آنها تمامی کارهای تاکتیکی را که از آنان خواسته بودم به خوبی در زمین به نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به اضافه شدن چهار بازیکن جدید به ترکیب تیم آلومینیوم، بیان داشت: این بازیکنان امروز نشان دادند که لیاقت بازی در ترکیب اصلی را دارند و به خوبی در پستهای خود بازی کردند.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان در خصوص صدرنشینی این تیم گفت: ما باید تمرکز خود را به خوبی حفظ کنیم تا همچنان صدر جدول را در اختیار داشته باشیم.

بگوویچ افزود: ما نباید به دیگر تیمها توجه کنیم بلکه باید تمام تمرکز خود را بر روی تیم خودمان بگذاریم تا بتوانیم در دیدارهای آینده این نتایج خوب را تکرار کنیم.

کد مطلب 1253149

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