باخت مقابل شیرین فراز بدلیل غرور بازیکنان ابومسلم بود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، اصغر جانداری عصر یکشنبه پس از شکست خانگی تیم ابومسلم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: باخت امروز ما از همان بی رحمی هایی است که در فوتبال وجود دارد چرا که برای این مسابقه از آمادگی مطلوبی برخوردار بودیم و تمرینات مناسبی را پشت سر گذاشتیم.



وی تصریح کرد: با این حال تیم شیرین فراز با دوندگی و تلاشی مضاعف توانست برتری را از آن خود کند که در این راستا البته نباید از حمایت داور به سادگی گذشت.



سرمربی ابومسلم افزود: نه اینکه داور بخواهد از تیم شیرین فراز مغرضانه حمایت کند اما وی در این مسابقه چندین بار بازی را بدلیل زمین خوردن بی جهت بازیکنان شیرین فراز قطع کرد تا سرانجام حریف ما به نتیجه مورد نظر خود رسید.



جانداری در خصوص اشتباهات سید محمد حسینی، دروازه بان ابومسلم در این دیدار گفت: هرچند در این مسابقه از دروازه بان دوم تیم استفاده کردیم اما به نظر من نباید تمام تقصیرات را به گردن دروازه بان انداخت چرا که بازیکنان ما، تیم حریف را دستکم گرفتند و نتوانستند به خوبی برابر این تیم قرار بگیرند.



وی عدم مصاحبه کاظم غیاثیان، سرمربی ابومسلم را بدلیل شرایط پس از باخت عنوان کرد و افزود: با توجه به شرایط خاصی که پس از باخت ایجاد می شود، گاهی اوقات پیش می آید که غیاثیان از صحبت کردن خودداری می کند.



سرمربی ابومسلم خراسان اظهار داشت: تیم ما در بازی بعد خود مقابل برق شیراز، یکی از تیم های خوب لیگ دسته اول قرار می گیرد و امیدواریم که در این مسابقه بتوانیم نتیجه ایده آلی را بدست بیاوریم و در جدول رده بندی به جایگاه مطلوبی دست پیدا کنیم.

