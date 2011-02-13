کتاب خاطرات عسگراولادی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب خاطرات عسگراولادی عصر امروز با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ،محی الدین انواری سرپرست کمیته امداد امام (ره)، مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور، محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات، روح الله حسینیان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و محمد نبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی رونمایی شد.

بنابر این گزارش این کتاب در هفت بخش و 330 صفحه به همت مرکز اسناد اسلامی و با همکاری حزب موتلفه تدوین شده است.

عناوین فصل های هفت گانه این کتاب "در بستر زمان، همراه با نهضت امام خمینی(ره)، حضرت امام و فاجعه فیضیه ، قیام 15 خرداد، علما و هیئت های موتلفه اسلامی و واکنش های هیئت های موتلفه اسلامی به تبعید امام و در فصل آخر ادامه مبارزه در زندان از عناوین این کتاب است.

گفتنی است خاطرات حبیب الله عسگراولادی مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است.