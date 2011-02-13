به گزارش خبرنگار مهر در قم، ‌حجت الاسلام سید محمد سعیدی غروب یکشنبه در دیدار با سرپرست اداره کل فنی و حرفه‌ای و روسای واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردی قم که در دفتر امام جمعه قم برگزار شد، بیان داشت: باید سرمایه گذاری بیشتری بر روی رشته‌های دانشگاهی مورد نیاز جامعه صورت گیرد تا اشتغالزایی در جامعه رونق یابد.



وی با اشاره به جایگاه و موقعیت دانشگاه جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای استان اظهار داشت: در حال حاضر این مراکز ابزار و کار برای مردم ایجاد می‌کنند و سبب اشتغال زایی در جامعه می‌شوند و این امر بسیار ارزشمند است.



خداوند عنایتش را بر اساس تلاش انسان توزیع کرده است



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) با اشاره به اینکه ما بر اساس اعتقاد و باورهایی که داریم از دو امداد الهی برخوردار هستیم بیان داشت: خداوند نعمت‌ها و عنایتش را بر اساس ایمان افراد در میان انسان‌ها توزیع نکرده بلکه بر اساس تلاش و کوشش انسان‌ها در میان بشر توزیع کرده است.



خط فقر و ثروت یک کشور بستگی به خود مردم دارد



وی اظهار داشت: خط فقر و یا ثروت یک جامعه بستگی به تلاش مردم دارد که گاهی ممکن است به لحاظ کوتاهی در مدیریت باشد و اگر جامعه‌ای خواهان ترقی و رشد می‌باشد باید از امکانات و ابزارهایی که خداوند در اختیار انسان‌ها قرار داده به خوبی استفاده کند.



خواسته مردم تونس اسلام است



حجت الاسلام سعیدی با اشاره به اینکه دومین عنایت ویژه و خاص شامل کسانی است که در راه خداوند تلاش می‌کنند، بیان داشت: مردم کشور تونس و مصر زمانی که قیام و تظاهرات کردند شعارشان الله اکبر بود و مردم این کشور‌ها بدلیل مشکل اقتصادی قیام نکردند واقعیت اینست که از وضعیت موجود خسته شده بودند.



وی با اشاره به اینکه بروی یکی از دست نوشته‌های تظاهر کننده در تونس نوشته بود راه حل ما فقط اسلام است، اظهار داشت: وقتی که به تظاهرات و قیام مردم این کشورها نگاه می‌کنیم مشاهده خواهیم کرد این سبک قیام مصر و تونس همانند کشورمان است و برخواسته از ایران است.