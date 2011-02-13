از تیم داوری راضی نیستم/ خبرنگاران در مورد داوران سئوال نپرسند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مجید جلالی عصر یکشنبه پس از تساوی تیمهای صبای قم و فولاد خوزستان در ورزشگاه یادگار امام خمینی(ره) قم برگزار شد در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در مورد نحوه داوری این بازی گله دارم ولی صحبت نمی‌کنم.



وی ادامه داد: از رسانه‌های جمعی درخواست می‌کنم که بعد از بازی از عملکرد تیم داوری سئوال نپرسند، به خاطر اینکه ما در شرایطی هستیم که ممکن است صحبت‌های ما به نفع فوتبال کشور نباشد و باید فضا را آرام کنیم.



جلالی اضافه کرد: ما می‌بایستی برنده این بازی می‌شدیم، چراکه بازی خوبی ارائه کردیم و تمام راه‌های نفوذ بازیکنان صبا را کاملا بسته بودیم.



سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان با بیان اینکه فقط از روی اشتباهات فردی این تیم، صبای قم به گل دست یافته است، اظهار داشت: صبای قم پس از اینکه به گل تساوی دست یافته بود ما توانستیم بازی را کنترل کنیم و حتی می‌توانستیم برنده بازی باشیم.



وی ادامه داد: تیم صبای قم تیم خوبی است و امیدوارم به جایگاه اصلی خودش برسد و بتواند برای توسعه و پیشرفت فوتبال قم کمک کند و به مرور زمان به یک تیم بومی تبدیل شود.



جلالی خاطرنشان کرد: بعد از شکست در جام ملتها تمام مصاحبه‌ها و صحبتها علیه تیم بود و همه جا ایراد گرفتیم، در حالی که این فوتبال را ما نساختیم، بلکه مربیان، خبرنگاران و کارشناسان هم تاثیرگذار هستند.



وی افزود: درست است که عده‌ای از بیرون آمدند و به خوبی عمل نکردند ولی باید از خودمان شروع کنیم و اگر بتوانیم احترام اقشار مختلف جامعه را حفظ کنیم راحت‌تر می‌توانیم به فوتبال کشور کمک کنیم.



سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان در پایان، مجددا از عملکرد تیم داوری انتقاد کرد و افزود: از تیم داوری راضی نیستم.