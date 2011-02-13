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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۰۰

لاریجانی:

انقلابی بودن مهم ترین ویژگی "عسگراولادی" است

انقلابی بودن مهم ترین ویژگی "عسگراولادی" است

رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم رونمایی از کتاب حبیب الله عسگر اولادی با بیان اینکه انقلابی بودن از مهمترین ویژگی های عسگراولادی است گفت که گفتار و مطالب وی برای زنده نگه داشتن هویت ایران ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم رونمایی کتاب خاطرات حبیب الله عسگراولادی با بیان اینکه برگزاری بزرگداشت و مراسم رونمایی از کتاب برای شخصیت های مبارز و انقلابی کار پسندیده ای است گفت: تکریم و احترام به بزرگان کاری است که در اسلام و تفکر اسلامی اهمیت زیادی به آن قائل می شوند و در روایات آمده این کار عبادت بزرگی است.

وی افزود: در جامعه ای که این خصوصیات وجود داشته باشد آن ملت ، ملت بزرگ و برازنده ای می شود و مورد احترام همه امت جهان قرار می گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به بیان ویژگی های عسگراولادی پرداخت و افزود: حبیب الله عسگراولادی تاریخ تجسم وضعیت فعلی جامعه است و گفتار و مطالب ایشان برای زنده نگه داشتن هویت ایران امری لازم است.

لاریجانی تاکید کرد:  یکی از مهمترین ویژگی هایی که در وی قابل مشاهده است آرامش روحی و طمانینه فراوان وی در همه مسئولیت هایی که تاکنون داشته است که این امر به دلیل سلوک اسلامی است که در ایشان ملکه شده و تولید آرامش می کند.

وی در بیان دیگر ویژگی های عسگراولادی اضافه کرد: انقلابی بودن از مهمترین ویژگی های وی است چرا که معمولا رسم است با بالا رفتن سن ، افراد حالت محافظه کاری پیدا می کنند اما ایشان به دلیل تجربه و سابقه فراوان هیچگاه حالت انقلابی خود را ترک نکرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: روحیه مجاهدت و ایستادگی وی در میان همه انقلابیون زبانزد است که همین مجاهدت موجب ایجاد بصیرت و درک فراوان از موقعیت ها شده است و در روایات آمده است کسانی که بصیرت نداشته باشند دیگر دارای روحیه جهادی و انقلابی نیستند.

کد مطلب 1253162

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