انقلابی بودن مهم ترین ویژگی "عسگراولادی" است

به گزارش خبرنگار مهر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم رونمایی کتاب خاطرات حبیب الله عسگراولادی با بیان اینکه برگزاری بزرگداشت و مراسم رونمایی از کتاب برای شخصیت های مبارز و انقلابی کار پسندیده ای است گفت: تکریم و احترام به بزرگان کاری است که در اسلام و تفکر اسلامی اهمیت زیادی به آن قائل می شوند و در روایات آمده این کار عبادت بزرگی است.

وی افزود: در جامعه ای که این خصوصیات وجود داشته باشد آن ملت ، ملت بزرگ و برازنده ای می شود و مورد احترام همه امت جهان قرار می گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به بیان ویژگی های عسگراولادی پرداخت و افزود: حبیب الله عسگراولادی تاریخ تجسم وضعیت فعلی جامعه است و گفتار و مطالب ایشان برای زنده نگه داشتن هویت ایران امری لازم است.

لاریجانی تاکید کرد: یکی از مهمترین ویژگی هایی که در وی قابل مشاهده است آرامش روحی و طمانینه فراوان وی در همه مسئولیت هایی که تاکنون داشته است که این امر به دلیل سلوک اسلامی است که در ایشان ملکه شده و تولید آرامش می کند.

وی در بیان دیگر ویژگی های عسگراولادی اضافه کرد: انقلابی بودن از مهمترین ویژگی های وی است چرا که معمولا رسم است با بالا رفتن سن ، افراد حالت محافظه کاری پیدا می کنند اما ایشان به دلیل تجربه و سابقه فراوان هیچگاه حالت انقلابی خود را ترک نکرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: روحیه مجاهدت و ایستادگی وی در میان همه انقلابیون زبانزد است که همین مجاهدت موجب ایجاد بصیرت و درک فراوان از موقعیت ها شده است و در روایات آمده است کسانی که بصیرت نداشته باشند دیگر دارای روحیه جهادی و انقلابی نیستند.