مسئولان مراقب تعریف های اطرافیان خود باشند

به گزارش خبرنگار مهر،حبیب الله عسگراولادی در مراسم رونمایی از کتاب خاطرات خود که با حضور جمعی از مقامات و شخصیت های کشوری برگزار شد با بیان اینکه تعریف و تمجیدهای اطرافیان همواره بر انسان اثر می گذارد، گفت: این تعریف های بی جا همواره اثرات منفی خود را در جامعه بر جای می گذارد و مسئولان باید مراقب این تعریف ها باشند تا در مواقع حساس به نظام اسلامی آسیب نزنند.

وی با بیان اینکه اگر انسان بتواند خود را در چارچوب دین و قرآن بگنجاند همواره موفق است افزود: من همواره در همه مسئولیت هایی که در 30 سال گذشته داشته ام به توصیه امام در شرایط سخت و دشوار که در 32 سال انقلاب اسلامی همواره وجود داشته با ذکر و یاد قلبی خداوند توانسته ام تدبیر مناسبی انجام دهم.

در این مراسم رئیس مجلس شورای اسلامی،دبیرکل برخی احزاب و تشکل ها و تعدادی از شخصیت ها و مسئولان حضور داشتند.