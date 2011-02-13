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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۰۳

عسگراولادی:

مسئولان مراقب تعریف های اطرافیان خود باشند

مسئولان مراقب تعریف های اطرافیان خود باشند

حبیب الله عسگراولادی در مراسم رونمایی از کتاب خاطرات خود گفت: تعریف های بیجای اطرافیان گاهی در دیدگاه مسئولان اثر می گذارد که اثرات آن در جامعه قابل مشاهده است.

به گزارش خبرنگار مهر،حبیب الله عسگراولادی در مراسم رونمایی از کتاب خاطرات خود که با حضور جمعی از مقامات و شخصیت های کشوری برگزار شد با بیان اینکه تعریف و تمجیدهای اطرافیان همواره بر انسان اثر می گذارد، گفت: این تعریف های بی جا همواره اثرات منفی خود را در جامعه بر جای می گذارد و مسئولان باید مراقب این تعریف ها باشند تا در مواقع حساس به نظام اسلامی آسیب نزنند.

وی با بیان اینکه اگر انسان بتواند خود را در چارچوب دین و قرآن بگنجاند همواره موفق است افزود: من همواره در همه مسئولیت هایی که در 30 سال گذشته داشته ام به توصیه امام در شرایط سخت و دشوار که در 32 سال انقلاب اسلامی همواره وجود داشته با ذکر و یاد قلبی خداوند توانسته ام تدبیر مناسبی انجام دهم.

در این مراسم رئیس مجلس شورای اسلامی،دبیرکل برخی احزاب و تشکل ها و تعدادی از شخصیت ها و مسئولان حضور داشتند.

کد مطلب 1253165

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