شعارهای رنگارنگ پس از تساوی با تیم 10 نفره/ درگیری به خاطر شیث و دایی!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در آخرین دیدار هفته بیست و دوم که عصر امروز یکشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد برابر تیم راه آهن شهرری در شرایطی به تساوی رسید که حریف از دقیقه 42 به دنبال اخراج حسن رودرباریان 10 نفره به بازی ادامه داد.

در دقایق پایانی این دیدار تماشاگرانی که تعدادشان کمتر از 3 هزار نفر بود به چند دسته تقسیم شدند و شعارهایی را علیه بازیکنان و اعضای کادر فنی این تیم سردادند. در این بین برخی به حمایت از شیث رضایی کاپیتان اخراج شده پرسپولیس پرداختند و شعارهایی علیه علی دایی سردادند.

برخی تماشاگران نیز که حامیان علی دایی با پیراهن لیدر در میان آنها وجود داشتند در حمایت از علی دایی شعارهایی علیه مدافع اخراج شده سر دادند و از سرمربی تیمشان حمایت کردند. ضمن اینکه تماشاگران ناراضی از این تساوی با شعار "پرسپولیس با غیرت کو غیرت، کو غیرت" به انتقاد از این نتیجه پرداختند.