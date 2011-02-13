قیام مردم مصر و تونس نشأت گرفته از انقلاب مردم ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای در مورد راهپیمایی 22 بهمن امسال گفت: از زمانی که در راهپیمایی در کنار مردم بودم، کلمه نیافتم که بتوان با آن احساسات خودم را در مورد این حماسه بزرگ مردم بیان کنم.

وی با بیان اینکه انسان روح خدا را در این مردم خداجو می‌دید، اظهار داشت: مجاهدت و شعار و شعور و حماسه مردم ایران امروز به ثمر نشسته و در بین ملت‌های آزادی بخش، مردم ایران به عنوان الگو در جهت مبارزه با ظلم و ستم و دیکتاتوری مطرح شده‌اند.

وی افزود: امروز مردم با وجودشان احساس می‌کنند که ندای برحقشان به همه دنیا رسیده و مردم دنیا با الگوی ایران از ظلم و ستم خود را راهی می‌بخشند.

سخنگوی قوه قضائیه از جمهوری اسلامی ایران به عنوان پرنفوذترین قدرت منطقه و دنیا یاد کرد و اظهار کرد: هر جا امروز صدایی بلند است، حتما یک طرف آن ایران اسلامی قرار دارد و بلحاظ ساختار ماهیت این نظام اسلامی در دنیا بی‌همتاست.

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: بدون تردید رسول مکرم اسلام ، امیرالمومنین، زهرای مرضیه و حضرت بقیه الله از مردم راضی هستند، مردمی که در پیروی از اسلام ناب و ولایت فقیه، پافشاری بر حق و استقامت و ایثار در طول تاریخ بی نظیر هستند.

دادستان کل کشور گفت: مجاهدت و شعار و شعور و حماسه مردم ایران امروز به ثمر نشسته و در بین ملتهای آزادی بخش، مردم ایران به عنوان اسوه و الگو در جهت مبارزه با ظلم و ستم و دیکتاتوری مطرح شده‌اند.

وی در ادامه با تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی در 32 سال اخیر ابراز کرد: ثمره تلاش و مجاهدتهای مردم و عمل به اسلام و وحدت کلمه و پیروی از ولایت فقیه، اوج عزت و قدرت و صلابت برای مردمی است که روزی فراموش شده بود، با حکومت و کشوری تحقیر شده که هیچ استقلای از خود نداشت و همه منابع و قدرت نظامی آن در اختیار دیگران بود.

عضو ارشد قضایی کشور جمهوری اسلامی و احیای اسلام ناب و زنده شدن حکومت ناب علوی را از ثمرات مهم انقلاب اسلامی دانست و افزود: امروز علم بسیاری از تجهیزاتی که برای اداره حکومت لازم است، در اختیار مردم ایران قرار داد، تا آنجا که حتی برای خودمان هم باور کردنی نبود که به رغم محاصره‌های اقتصادی، جنگ تحمیلی و صدها توطئه داخلی و خارجی از همه گردنه‌های سخت عبور کرده و امروز کشوری خودکفا و توسعه یافته در علوم پزشکی، هوافضا، نظامی و هسته‌ای باشیم.

محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود در جمع نمازگراران 22 بهمن ماه در شیراز با بیان اینکه رویش های انقلاب اسلامی در 30 سال گذشته قابل مقایسه با ریزش‌های آن نیست، اضافه کرد: آنچه ما را به قله‌های عزت و شرافت رسانده، تکیه بر اسلام، اطاعت بی چون و چرا از ولایت فقیه، بصیرت و وحدت کلمه بود و علت استمرار انقلاب هم همین نکات است.

وی خطاب به جوانان و نوجوانان ایران اسلامی گفت: اگر سعادت دنیا و آخرت می‌خواهید راهی جز اطاعت از ولی امر مسلمین نیست و هر کجا پشت سر ولی فقیه حرکت کنیم، در برابر همه ناملایمات پیروز خواهیم شد.

دادستان کل کشور با تأکید بر لزوم توجه به امر وحدت کلمه در همه اقشار و به خصوص در بین مسوولان، مدیران کشور را از بیان حرف‌های تفرقه برانگیز برحذر داشت و افزود: دامن زدن به اختلافات مسئولان مصداق مهم جنگ نرم است؛ آنچنان که دشمنان درصدد نفوذ به بدنه انقلاب بوده و ممکن است در قالب چهره‌هایی با عنوان حمایت از مردم و انقلابی‌گری به وحدت مردم نفوذ کند.

محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود نسبت به خطرات مصرف مواد مخدر، ناامنی و شرارت و مفاسد اقتصادی در جامعه هشدار داد و گفت: قوه قضائیه مصمم است بدون توجه به شعارها و تحرکات مجامع حقوق بشری با عوامل فروش و توزیع مواد مخدر، شرارت و فساد اقتصادی از هرنوعی که باشد به شدت برخورد کند.

وی از مردم خواست با مراقبت نسبت به خانواده و جوانان خود، دستگاه قضایی در این مبارزه بزرگ یاری کنند.