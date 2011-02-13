روی دو اتفاق گل خوردیم/ به صحت پنالتی سپاهان شک دارم

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده پس از شکست تیمش در شهر آورد اصفهان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد استراحت دادن به خلعتبری در بازی با سایپا و بازی ضعیفش در این دیدار ضمن بیان مطلب فوق گفت: این نظر شماست و اگر سوال فنی دارید بپرسید تا جواب‌تان را بدهم زیرا به اینگونه سوالات جواب نمی‌دهم.

وی اضافه کرد: البته در این بازی به شدت از خلعتبری مراقبت شد اما در این شرایط وی تلاش خود را کرد و حتی ضربه اش را حاج صفی از روی خط دروازه بیرون کشید.

سرمربی ذوب آهن همچنین افزود: ممکن است همه از شکسته شدن طلسم نباختن ذوب آهن به سپاهان در این بازی صحبت کنند ولی ما همیشه مقابل سپاهان با اقتدار بازی کردیم و امروز هم خوب بودیم و روی دو اتفاق گل خوردیم.

وی خاطرنشان کرد: نیمه اول سپاهانی‌ها که از غیبت علی احمدی آگاه بودند، مبنای بازی را به ارسال توپ های بلند گذاشتند و حتی نفرات قد بلند خود را در خط حمله استفاده کردند که روی یکی از این ارسال‌ها پنالتی گرفتند که من به صحت پنالتی شک دارم و بهتر است کارشناسان در مورد آن نظر بدهند.

ابراهیم زاده افزود: تا پیش از گل دوم هم ما بر روند بازی مسلط بودیم و حتی در یک صحنه سیدمحمد حسینی می توانست توپ را وارد دروازه سپاهان کند که بی‌دقتی کرد ولی شانسهای دیگری داشتیم که بازیکنان استفاده نکردند.

وی با تبریک این پیروزی به سپاهانی‌ها، تاکید کرد: ما اگر به بالای جدول و تداوم صدرنشیتی فکر می‌کنیم، باید از این به بعد در بازی‌ها قدرتمندانه تر بازی کرده و راه‌ خودمان را برای رسیدن به پیروزی‌های بعدی ادامه دهیم.

سرمربی ذوب آهن اصفهان در مورد جابه جایی پست بازی محمد صلصالی و سینا عشوری در این بازی خاطرنشان کرد: شاهین خیری و علی احمدی نمی‌توانستند بازی کنند و ما عشوری زاد که از همه سرزن‌تر بود را به قلب خط دفاع بردیم و فکر می کنم وی بازی بدی ارئه نداد.

وی در مورد حاشیه‌های دیدار گذشته و تاثیر آن بر شکست ذوب آهن در این بازی تصریح کرد: آن اتفاقات تمام شد و من دیگر به آن فکر نکرده و صحبتی هم در مورد آن نمی کنم. اگر در این دیداری رجب زاده و عشوری پیش از گل‌های اول و دوم دقت بیشتری می‌کردند و دروازه سپاهان را باز می‌کردند، چنین نتیجه‌ای در این بازی رقم نمی خورد.

ابراهیم زاده در مورد اینکه تیمش به باخت عادت کرده، گفت: ما پس از اتمام هر بازی، به بازی بعدی فکر می کنیم و باید باقدرت برابر صنعت نفت آبادان به میدان رفته و نهایت استفاده را از شرایط در این دیدار ببریم.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان در هفته بیست و دوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر با برتری 2 بر صفر سپاهان به پایان رسید.