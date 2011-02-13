شهریه ‌های دانشگاه پیام نور افزایش نمی یابد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، عباس کلانتری در حاشیه مراسم کلنگ زنی مجتمع های فرهنگی و ورزشی دانشگاه پیام نور طبس اظهار داشت: شهریه های پیام نور نه تنها افزایش نمی یابد بلکه حتی احتمال کاهش شهریه‌ ها نیز وجود دارد.

وی با اشاره به شایعه افزایش احتمالی شهریه‌ های دانشگاه پیام ‌نور بیان داشت: تا این لحظه هیچ ‌گونه افزایشی در مبالغ شهریه ‌های دانشگاه پیام‌ نور وجود نداشته و این موضوع در دستور کار هم قرار ندارد.

وی خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان جای نگرانی وجود ندارد و به دانشجویان اطمینان می ‌دهیم که فعلا افزایشی در مبالغ شهریه وجود نخواهد داشت.

رئیس دانشگاه پیام‌ نور استان یزد عنوان کرد: تا جایی که من در جریان هستم، حتی قرار است شهریه‌ های دانشگاه پیام‌ نور کاهش نیز پیدا کند، اما اگر بخواهیم خوش‌ بینانه به این موضوع بنگریم، حداقل این است که مبالغ افزایش نخواهد یافت.

پروژه فرهنگی ورزشی دانشگاه پیام نور طبس با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 250 میلیون تومان شامل 600 متر فضای نمازخانه، سرو سرویس و ... به اضافه یک سوله ورزشی به وسعت هزار و 200 مترمربع به بهره ‌برداری خواهد رسید.