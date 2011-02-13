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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۲۶

جباری زاده در گفتگو با مهر:

مسئولان هرمزگان از دیدارهای آلومینیوم استقبال نمی کنند

مسئولان هرمزگان از دیدارهای آلومینیوم استقبال نمی کنند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه آلومینیوم هرمزگان با انتقاد از استقبال نکردن مسئولان استان هرمزگان از دیدارهای آلومینیوم، گفت: متاسفانه هیچکدام از مسئولان حتی مسئولان هیئت فوتبال هرمزگان هم از دیدارهای آلومینیوم استقبال نمی کنند.

حسین جباری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، با اشاره به بازی خوب تیم فوتبال آلومینیوم مقابل مس سرچشمه، بیان داشت: ریتم بازی تیم ما نسبت به گذشته خیلی بهتر شده و بازیکنان جدید هم به خوبی در ترکیب تیم جا افتاده اند.

وی افزود: از ابتدای فصل هدف ما صعود به لیگ برتر بود و سعی می کنیم تا در ادامه فصل صدر جدول را حفظ کنیم تا با همدلی بازیکنان و کادر فنی به لیگ برتر صعود کنیم.

مدیرعامل باشگاه آلومینیوم هرمزگان با اشاره به استقبال بسیار خوب تماشاگران از بازی آلومینیوم مقابل مس سرچشمه، عنوان کرد: امروز همه دست به دست هم داده اند تا آلومینیوم به لیگ برتر صعود کند و حال و هوای دیگری در ورزش هرمزگان به وجود بیاید.

جباری زاده با انتقاد از استقبال نکردن مسئولان استان هرمزگان از دیدارهای آلومینیوم، اظهار داشت: متاسفانه هیچکدام از مسئولان حتی مسئولان هیئت فوتبال هرمزگان هم از دیدارهای آلومینیوم استقبال نمی کنند و برای تماشای دیدارهای این تیم به ورزشگاه نمی آیند.

وی ادامه داد: در هنگام برگزاری دیدارهای آلومینیوم فقط مسئولان تیم مهمان در جایگاه ویژه حضور دارند و متاسفانه از مسئولان استان هرمزگان خبری نیست.

کد مطلب 1253170

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