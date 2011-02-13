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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۲۲

حسینیان:

کار جمعی مهمترین ویژگی عسگراولادی است

کار جمعی مهمترین ویژگی عسگراولادی است

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی با بیان اینکه حق مداری مهمترین ویژگی عسگراولای در 32 سال گذشته بوده گفت: اتکا به کار جمعی و حزبی مهمترین رمز موفقیت وی در ایفای وظایف خود بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر روح الله حسینیان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در مراسم رونمایی کتاب خاطرات حبیب الله عسگراولادی گفت: عسگراولادی مبارزی نستوه و پیری دنیا دیده است  و می توان گفت هنر همرزمان وی در تشخیص زمان و حضور به جا و تاثیرگذاری بوده است که تجلی آن در زمانی که اسلام با تنهایی و غربت و نیازمند یارانی برای آغاز یک تحولی بزرگ بود نمایان شد و گروه موتلفه اسلامی با ایستادگی در مقابل استکبار تکلیف انقلابی خود را انجام داد.

وی ادامه داد: در آنجایی که استکبار توان خود را بکار برد تا ایران را به عنوان مستمره رسمیت ببخشد و حضور خود را نشان دهد موتلفه جرقه ای در تاریخ تاریک آن زمان بود که این درک زمان و حضور به موقع نیازمند تقدیر است.

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصریح کرد: هنگامی که امام (ره) در مقابل قانون کاپیتولاسیون ایستادگی کرد و تبعید شد و در آن دوران هیچ کس اعتراض خاصی صورت نداد شاخه نظامی حزب موتلفه با عمل انقلابی و بسیار موثر نخست وزیر مزدور آن زمان حسنعلی منصور را در اول بهمن ماه به اعدام محکوم و این حکم را اجرا کرد که این اقدام روح تازه ای در کالبد مردم دمید.

وی به سوابق عسگراولادی اشاره و تاکید کرد: وی از 16 سالگی در مسائل مبارزاتی شرکت داشته و در همین سن نیز دستگیر شد که اولین رویارویی جدی وی با نظام پهلوی بود.

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه شخصیت با نشاط و تلاشگر عسگراولادی برای همه مردم ایران زبانزد است گفت: چنین شخصیتی برای همه آیندگان و جوانان الگو و به آنها درس شجاعت، ایثار ، از خودگذشتگی و فداکاری می دهند.

وی به فعالیت مرکز اسناد انقلاب اسلامی در راستای خاطرات مبارزان انقلابی اشاره کرد و اظهار داشت: اساس انقلاب اسلامی را دو منبع تشکیل می دهد و تاریخ بر اساس کاغذ اسنادی و صوتی و تصویری و مورد دیگر خاطراتی است که گویا کننده اسناد و تصاویر است که در این مورد آنچه خود افراد از وقایع پیش از انقلاب نقل می کنند زوایای دیگری از اسناد آن زمان رمزگشایی می کنند.

حسینیان ادامه داد: تاکنون 10 هزار ساعت خاطره از شخصیت ها و مبارزان جمع آوری شده و به مرور در حال چاپ است و امیدواریم چاپ این کتاب در آینده به منبعی برای محققین تبدیل شود.

وی گفت: اگر در سطح جهان و در منطقه خاورمیانه مردم با نام اسلام بسیج شده اند و با شعار الله اکبر به جنگ دیکتاتورها رفته اند  مشاهده می کنیم، زیربنای آن استقامت های مبارزین انقلابی و امثال آقای عسگراولادی است و هر تحولی در دنیا بوجود می آید و بازگشت به خویشتن اسلامی شده مدیون ایثارها و مبارزات امثال ایشان است.

کد مطلب 1253171

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