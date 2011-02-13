کار جمعی مهمترین ویژگی عسگراولادی است

به گزارش خبرنگار مهر روح الله حسینیان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در مراسم رونمایی کتاب خاطرات حبیب الله عسگراولادی گفت: عسگراولادی مبارزی نستوه و پیری دنیا دیده است و می توان گفت هنر همرزمان وی در تشخیص زمان و حضور به جا و تاثیرگذاری بوده است که تجلی آن در زمانی که اسلام با تنهایی و غربت و نیازمند یارانی برای آغاز یک تحولی بزرگ بود نمایان شد و گروه موتلفه اسلامی با ایستادگی در مقابل استکبار تکلیف انقلابی خود را انجام داد.

وی ادامه داد: در آنجایی که استکبار توان خود را بکار برد تا ایران را به عنوان مستمره رسمیت ببخشد و حضور خود را نشان دهد موتلفه جرقه ای در تاریخ تاریک آن زمان بود که این درک زمان و حضور به موقع نیازمند تقدیر است.

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصریح کرد: هنگامی که امام (ره) در مقابل قانون کاپیتولاسیون ایستادگی کرد و تبعید شد و در آن دوران هیچ کس اعتراض خاصی صورت نداد شاخه نظامی حزب موتلفه با عمل انقلابی و بسیار موثر نخست وزیر مزدور آن زمان حسنعلی منصور را در اول بهمن ماه به اعدام محکوم و این حکم را اجرا کرد که این اقدام روح تازه ای در کالبد مردم دمید.

وی به سوابق عسگراولادی اشاره و تاکید کرد: وی از 16 سالگی در مسائل مبارزاتی شرکت داشته و در همین سن نیز دستگیر شد که اولین رویارویی جدی وی با نظام پهلوی بود.

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه شخصیت با نشاط و تلاشگر عسگراولادی برای همه مردم ایران زبانزد است گفت: چنین شخصیتی برای همه آیندگان و جوانان الگو و به آنها درس شجاعت، ایثار ، از خودگذشتگی و فداکاری می دهند.

وی به فعالیت مرکز اسناد انقلاب اسلامی در راستای خاطرات مبارزان انقلابی اشاره کرد و اظهار داشت: اساس انقلاب اسلامی را دو منبع تشکیل می دهد و تاریخ بر اساس کاغذ اسنادی و صوتی و تصویری و مورد دیگر خاطراتی است که گویا کننده اسناد و تصاویر است که در این مورد آنچه خود افراد از وقایع پیش از انقلاب نقل می کنند زوایای دیگری از اسناد آن زمان رمزگشایی می کنند.

حسینیان ادامه داد: تاکنون 10 هزار ساعت خاطره از شخصیت ها و مبارزان جمع آوری شده و به مرور در حال چاپ است و امیدواریم چاپ این کتاب در آینده به منبعی برای محققین تبدیل شود.

وی گفت: اگر در سطح جهان و در منطقه خاورمیانه مردم با نام اسلام بسیج شده اند و با شعار الله اکبر به جنگ دیکتاتورها رفته اند مشاهده می کنیم، زیربنای آن استقامت های مبارزین انقلابی و امثال آقای عسگراولادی است و هر تحولی در دنیا بوجود می آید و بازگشت به خویشتن اسلامی شده مدیون ایثارها و مبارزات امثال ایشان است.