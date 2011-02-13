به تماشاگران مربوط نیست که بگویند شیث رضایی باید به پرسپولیس برگردد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خوردبین که پس از اعتراض و شعارهای هواداران پرسپولیس پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود در مورد تساوی امروز این تیم برابر راه آهن 10 نفره گفت: متاسفانه بازیکنان ما فکر می کردند که برابر راه آهن برتری کاملی دارند و به همین خاطر نتوانستند عملکرد خوبی داشته باشند.

وی ادامه داد: در شرایطی که امروز همه تیم های رقیبان ما برای قهرمانی پیروز شده بودند ما به تساوی رسیدیم تا شانس مان باری رسیدن به قهرمانی لیگ دهم کم شود. به همین خاطر به هواداران حق می دهیم که از رقم خوردن این نتیجه ناراضی باشند.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس تاکید کرد: اگر راه آهن 10 نفره نمی شد کار ما برای رسیدن به پیروزی راحت تر بود. بعد از اخراج دروازه بان حریف، بازیکنان راه آهن فقط به فکر دفاع کردن بودند و این اتفاق باعث شد بازیکنان ما نتوانند به پیروزی برسند.

خوردبین در پاسخ به شعارهای برخی هواداران که خواهان بازگشت شیث رضایی به پرسپولیس بودند گفت: به هواداران مربوط نیست که بخواهند در این مورد تصمیم گیری کنند. این جزو وظایف و اختیارات سرمربی تیم است.