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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۴۹

مجتبی زارعی:

تماشاگران حق دارند علیه پرسپولیس شعار بدهند

تماشاگران حق دارند علیه پرسپولیس شعار بدهند

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس کم دقتی را عامل تساوی برابر راه آهن دانست و گفت: هواداران حق دارند از رقم خوردن این تساوی ناراضی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی زارعی پس از تساوی بدون گل عصر امروز یکشنبه پرسپولیس برابر راه آهن شهرری ضمن بیان این مطلب افزود: به نظر من مهاجمان پرسپولیس در این دیدار کم دقت بودند و نتوانستند از موقعیت های که داشتند برای رسیدن به گل استفاده کنند.

وی ادامه داد: ما تا پشت محوطه جریمه حریف خوب پیش می رفتیم اما برای زدن گل و استفاده از موقعیت ها تمرکز لازم را نداشتیم و نتوانستیم در این بازی به پیروزی برسیم.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه خاطرنشان کرد: فکر می کنم امروز بازیکنان پرسپولیس عملکرد خوبی نداشتند و من هم یکی از همین بازیکنان بودم که خوب کار نکردم. تماشاگران هم حق دارند که از رقم خوردن این نتیجه ناراضی باشند و شعار بدهند.

کد مطلب 1253178

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