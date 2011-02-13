به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار پس از تساوی بدون گل عصر امروز یکشنبه تیمش برابر پرسپولیس در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس خبری ورزشگاه آزادی تهران گفت: ما برای پیروزی برابر پرسپولیس به زمین آمده بودیم اما دو تعویض اجباری و اخراج حسن رودباریان عملا این فرصت را از ما گرفت.

وی ادامه داد: ما هفته گذشته هم بازی را باخته بودیم و به همین خاطر با نیت کسب سه امتیاز به مصاف پرسپولیس آمدیم اما متاسفانه اتفاقاتی که به آن اشاره کردم عملا به راه آهن اجازه نداد که از این بازی بیشتر از یک امتیاز کسب کند.

تارتار در مورد انتقاد هواداران پرسپولیس و بازیکنان این تیم از بازی تدافعی راه اهن گفت: من هیچگاه به دنبال ارائه فوتبالی تدافعی و بسته نیستم اما با تدابیری که داشتیم توانستیم در نیمه دوم راه های نفوذ پرسپولیس را ببندیم و مانع از بازشدن دروازه مان شویم.

وی ادامه داد: با وجود اینکه در نیمه دوم 10 نفره بودیم و پرسپولیس عطش زیادی برای رسیدن به گل داشت اما دروازه بان در نیمه دوم کار خاصی نداشت و بیکار بود. با این حال می دانستیم که برابر پرسپولیس کار سختی پیش رو داریم چرا که این تیم در شروع مجدد لیگ برتر متحول شده بود.

تارتار در ادامه خاطرنشان کرد: در این بازی بازیکنان ما دو برابر خودشان دویدند و با توصیه هایی که در بین دو نیمه به آنها کردیم توانستند راه های نفوذ پرسپولیس را ببندند و به یک امتیاز دست پیدا کنند.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن در پایان با بیان اینکه سرپرست کمیته داوران از مربیان خواسته است در مورد داوری اظهار نظر نکنند گفت: می خواهم کارشناسان در مورد دو صحنه قضاوت کنند. اول صحنه اخراج حسن رودباریان و دوم صحنه ای که مدافع پرسپولیس روی مهاجم ما مرتکب خطا شد.

وی ادامه داد: وقتی آقای حسین عسگر از ما می خواهد که در مورد داوری اظهار نظر نکنیم ما می پذیریم اما انتظار داریم ایشان با اینگونه موارد برخورد کند تا تیم ها متضرر نشوند.