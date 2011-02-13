به گزارش خبرنگار مهر، سپهر حیدری پس از تساوی بدون گل عصر امروز یکشنبه پرسپولیس برابر راه آهن شهرری ضمن بیان این مطلب افزود: ما بازی یکطرفه ای را برابر این تیم انجام دادیم چرا که راه آهن برابر تساوی آمده بود و از همان دقایق اول رو به بازی دفاعی آورد.

کاپیتان پرسپولیس ادامه داد: بازی در اختیار تیم ما بود اما بعد از اخراج رودباریان راه آهن صرفا به دفاع پرداخت و با ارائه یک بازی تدافعی به فکر گرفتن یک امتیاز بود.

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: با این حال حق با هواداران است و آنها حق دارند که به خاطر رقم خوردن این تساوی ناراضی و ناراحت باشند.