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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۲۶

سپهر حیدری:

راه‌آهن برای تساوی آمده بود/ هواداران پرسپولیس حق دارند ناراحت باشند

راه‌آهن برای تساوی آمده بود/ هواداران پرسپولیس حق دارند ناراحت باشند

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: هواداران ما حق دارند که به خاطر تساوی برابر راه آهن ناراحت و معترض باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سپهر حیدری پس از تساوی بدون گل عصر امروز یکشنبه پرسپولیس برابر راه آهن شهرری ضمن بیان این مطلب افزود: ما بازی یکطرفه ای را برابر این تیم انجام دادیم چرا که راه آهن برابر تساوی آمده بود و از همان دقایق اول رو به بازی دفاعی آورد.

کاپیتان پرسپولیس ادامه داد: بازی در اختیار تیم ما بود اما بعد از اخراج رودباریان راه آهن صرفا به دفاع پرداخت و با ارائه یک بازی تدافعی به فکر گرفتن یک امتیاز بود.

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: با این حال حق با هواداران است و آنها حق دارند که به خاطر رقم خوردن این تساوی ناراضی و ناراحت باشند.

کد مطلب 1253180

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