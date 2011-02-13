پس از مبارک نوبت علی عبدالله صالح است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، منابع خبری از تظاهرات با حضور هزاران نفر از دانشجویان و مردم یمن خبر دادند.

به گفته این منابع، هزاران نفر به تظاهرات کنندگانی که به سوی میدان السبعین (مکانی که کاخ ریاست جمهوری در آن قرار دارد)در حرکت بودند، پیوستند.

تظاهرات کنندگان شعارهایی با عنوان "ملت خواهان سرنگونی رژیم است" و "پس از مبارک نوبت علی است" سر دادند. نیروهای امنیتی با کشیدن سیم خاردار برق دار مانع رسیدن تظاهرات کنندگان به میدان السبعین شدند و تظاهرات کنندگان را به زور متفرق کردند.

همچنین این منابع تاکید کردند که نیروهای امنیتی یمنی در اطراف میدان التحریر و پارلمان و برخی مراکز امنیتی سیم خاردار کشیدند تا مانع رسیدن تظاهر کنندگان خشمگین به آنها شوند.