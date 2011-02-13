مشکلات مالی سد راه موفقیت تراکتورسازی است/ مستحق پیروزی نبودیم

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند پس از پیروزی تیمش برابر شاهین بوشهر ضمن بیان مطلب فوق گفت: وقتی یک تیم زمین برای تمرین ندارد و تمریناتش را در زمین 20 در 40 برگزار می‌کند، نمی‌توان از آن انتظار زیادی داشت.

وی اضافه کرد: به همین دلیل، به خاطر نحوه عملکرد بازیکنان تیم و برخی از مشکلات پشت پرده تیم می‌گویم که مستحق پیروزی در این دیدار نبودیم. البته اگر مشکلات تیم ادامه داشته باشد بازی‌‍های ضعیف تیم ما هم ادامه خواهد داشت.

سرمربی تیم تراکتورسازی این پیروزی را حاضل تلاش فردی "کرار جاسم" دانست و تاکید کرد: همین مشکلات مالی باعث قهر پیمنتا و ترائوره دو بازیکن خارجی از تیم شده و نباید در این شرایط انتظار آسیایی شدن تراکتورسازی را داشت.

وی با تاکید بر اینکه باید همانند تیم سپاهان بودجه مشخصی برای تیم تراکتورسازی در نظر گرفته شود، گفت: بیشتر بازیکنان تیم تنها 30 تا 40 درصد قراردادشان را گرفته‌اند و اگر در بازی با ملوان شاهد حضور بازیکنان امید در میدان بودید، فکر نکنید جوانگرایی کرده ام زیرا اگر بازیکن پول نگیرد برای تیم بازی نمی‌کند!

تیم فوتبال تراکتورسازی در هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر عصر امروز یکشنبه برابر شاهین بوشهر به پیروزی 2 بر یک دست پیدا کرد.

