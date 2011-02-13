به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل راه آهن شهری افزود: انصافا راه آهن در این بازی عملکرد خوبی داشت اما تیم ما نتوانست نمایش خوبی مقابل این تیم داشته باشد و به غیر از 15 دقیقه پایانی نیمه اول در سایر دقایق بازی عملکرد خوی نداشتیم و متاسفانه هر کاری کردیم نتوانستیم دروازه تیم راه آهن را باز کنیم در این بین اخراج حسن رودباریان نه تنها به ما کمکی نکرد بلکه باعث شد تیم راه آهن 8 نفره دفاع کرده و به یک امتیاز مسابقه بسنده کند.

وی بی دقتی را ازعوامل توقف تیمش در دیدار مقابل راه آهن برشمرد و گفت: بازیکنان ما بارها از کناره های زمین نفوذ کردند اما نتوانستند روی دروازه تیم راه آهن خطری ایجاد کنند. بازیکنان ما پاس های خود را به بازیکنان راه آهن تقدیم می کردند و به جای ایجاد فرصت برای مهاجمان به مدافعان راه آهن پاس می دادند.

علی دایی گفت: در بازی که کیفیت خوبی نداشت می توانستیم برنده شویم. در مسابقه امروز خوب کار نکردیم و تیمی که خوب کار نکند امتیاز کامل مسابقه را نمی تواند بدست آورد.

گزارشگر یکی از برنامه های ورزشی سیما در ادامه با طرح این موضوع که تیم پرسپولیس عملا شانسی برای قهرمانی در لیگ برتر نخواهد داشت سرمربی این تیم را خطاب قرار داد که آیا شما برای جام حذفی و لیگ قهرمانان برنامه ای خواهید داشت که دایی در پاسخ به این گزارشگر گفت: من هر موقع شما را می بینم یاد کارتون گالیور می افتم! شما مرا حرفه ای خطاب کردید و از من سئوال می کنید که آیا شانس قهرمانی دارید من با این شرایط ترجیح می دهم پاسخ سئوال دیگر را بدهم و شرمنده شما هستم. در این بین گزارشگر تلویزیونی برای علی دایی و باشگاه پرسپولیس ابراز تاسف کرد و در این حال سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: شما نمی توانیم به من بگوییم که پرونده لیگ برای پرسپولیس بسته شده است این نظر شماست و من نباید پاسخی بدهم.

علی دایی در خصوص قضاوت دیدار تیم های پرسپولیس و راه آهن شهری گفت: من در مورد داوری حرف نمی زنم همه عملکرد داوران می بینند و می توانند اظهارنظر کنند من اگر در این مورد حرفی بزنم فردا محروم می شوم. با این شرایط فقط برای داوران آرزوی موفقیت می کنم.

دایی حضور سه بازیکن این تیم در اردوی تیم ملی را در عملکرد امروز سرخپوشان مقابل راه آهن شهرری تاثیر گذار خواند و گفت: امروز رضایی، نوری و نوروزی را انگار در زمین نداشتیم این بازیکنان 30 درصد از تیم ما هستند و زمانی که آماده نباشند عملکرد تیم تحت تاثیر قرار می گیرد. ما هر زمان بازیکنانمان را در اختیار تیم ملی قرار دادیم شرایطمان به این گونه بوده و آنها را ناآماده و خسته تحویل گرفته ایم.

وی با تاکید بر اینکه تیم فوتبال پرسپولیس سه امتیاز حساس را در بازی با راه آهن از دست داد افزود: تماشاگران امروز بازی خوبی ندیدند. تیم ما امروز موقعیت آنچنانی نداشت و قبل از اینکه توپ ها به دروازه راه آهن برسد مدافعان این تیم موقعیت ها را از بین می بردند.

وی با طرح این موضوع که کیفیت بازیکنان تیم پرسپولیس همین است گفت: متاسفانه تعویض هایی هم که در بازی امروز داشتیم به تیم کمک نکرد. متاسفانه شرایط تیم ما همین است و باید با همین پتانسیل و نیرو بکار خود ادامه دهیم البته اعتقاد دارم با همین تیم پرسپولیس هم می توان خیلی کارها انجام داد.

دایی با اشاره به اینکه بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس نیز مانند بسیاری از بازیکنان ایرانی ضعف های تکنیکی دارند و از دست او به عنوان سرمربی تیم کاری بر نمی آید گفت: همه ما تکنیک را فقط در دریبل زدن می دانیم اما درست پاس دادن بغل پا زدن و کارهای اصولی که یک بازیکن باید در زمین انجام دهد تعریف درستی از تکنیک است متاسفانه من در شرایط فعلی نمی توانم به بازیکنان بغل پا زدن یاد بدهم و فقط باید با همین شرایط بسازیم.

وی در ادامه گفتگویش با خبرنگاران کارلوس کرش را بهترین گزینه ای خواند که در چند سال گذشته برای هدایت تیم ملی انتخاب شده است و افزود: اینکه کارلوس کرش در کارش موفق شود اما و اگرهای زیادی دارد اینکه ما چطور از او حمایت می کنیم و چه امکاناتی در اختیار او قرار می دهیم در کارش تاثیرگذار است اما باید در باشگاهها زیرساخت ها را فراهم کنیم و بازیکنان آماده ای را در اختیار کرش بگذاریم تا او از همه توانایی هایش استفاده کند.

وی با ابراز مخالفت از برگزاری هفتادمین شهروآورد تهران در عید نوروز سال90 گفت: بر اساس برنامه قرار ششم فروردین ماه با استقلال بازی کنیم آنهم در شرایطی که همه درگیر عید نوروز هستند. در تاریخ 29 اسفند باید در انزلی با ملوان بازی کنیم در این مدت من چطور باید بازیکنانم را برای دربی آماده کنم همه ما دارای خانواده هستیم خانواده های ما حق دارند حداقل دو روز از عید را در کنارشان باشیم متاسفانه با این برنامه ریزی فرصت را از ما می گیرند.

سرمربی تیم پرسپولیس در خصوص اعتراض برخی از تماشاگران به عملکرد این تیم گفت: این چند دستگی هواداران می تواند به تیم ضربه بزند اما تاثیر آن کم است شاید اگر ما در نیمه اول گل می زدیم این مشکلات پیش نمی آمد و باز هم یک سکوی خاص که در تمام بازیها نظر خود را می دهد اعتراض نمی کرد ما باید خوب بازی کنیم و با نتیجه ای که کسب می کنیم جلوی این مشکلات را بگیریم.

دایی در پایان پیرامون استقبال اندک تماشاگران تیم فوتبال پرسپولیس از دیدارهای این تیم گفت: این مشکل فقط برای پرسپولیس نیست و کل فوتبال ایران با آن دست به گریبان هستند به غیر برخی از شهرها در دیگر شهرها تماشاگران استقبال زیادی از بازیها نمی کنند. در همین هفته گذشته بازی استقلال در حضور چند هزار تماشاگر برگزار شد این معضلی است برای کل فوتبال ما که می تواند به این رشته ضربه بزند.