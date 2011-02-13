2 بازی پیاپی خارج از خانه غیر عادلانه است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، صمد مرفاوی یکشنبه شب بعد از برد تیمش برابر استیل آذین در جمع خبرنگاران گفت: دو بازی قبلی تیم هر دو متوالی خارج از خانه برگزار شد و این غیر عادلانه است.

وی تصریح کرد: دو بازی قبلی را با شرایط غیر طبیعی باختیم و اگر شرایط خاص بر بازیها حاکم نبود نتیجه بازیها به گونه ای دیگر بود.

وی افزود: تیم مس در هفته های آتی باز هم در دو بازی استقلال و تراکتور سازی در دو هفته متوالی خارج از خانه به میدان بازی برود که درست و عادلانه نیست.

مرفاوی ادامه داد: تیم مس بازی با استیل آذین را خوب شروع کرد چون آنالیز خوبی از تیم حریف داشتیم و بازی در کنترل ما بود.

وی خاطر نشان کرد: علیرغم اینکه بخشی از بازی را استیل آذین تغییر سیستم داده بود و از آنجایی که یک گل نمی توانست برای تیم مس کافی باشد علیرغم موقعیت های زیادی که داشتیم نتوانستیم به گل بیشتر برسیم.

وی یادآورشد: فرصت های زیادی بدست آوردیم اما به دلیل استرسی که بازیکنان تیم داشتند آنها را از دست دادیم.

وی در ادامه افزود: نبی الله باقریها و عادل کلاه کج که با هم درگیر شده بودند به وضعیتشان رسیدگی شده است.

وی افزود: نبی الله باقریها با توضیحاتی که داده است بخشیده شد و به تمرین برگشته ولی عادل کلاه کج باید به کمیته انضباطی برود تا تکلیفش معلوم شود.

مرفاوی گفت: به ادینهو در بین دو نیمه گفتیم که پاس بدهد ولی وی تمام ضرباتی که به وی می رسید را با ایثارگری زیاده از حد پاس می داد و به همین دلیل کمتر گل زد.

وی افزود: از بازیکنان تیم راضی هستم که با یک برد تیم را از شرایط باخت خارج کردند باید از هم اکنون به فکر برد در برابر فولاد در اهواز باشیم.