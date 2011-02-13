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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۴۰

مرفاوی:

2 بازی پیاپی خارج از خانه غیر عادلانه است

2 بازی پیاپی خارج از خانه غیر عادلانه است

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم مس کرمان گفت: انجام دو بازی متوالی در خارج از خانه بی عدالتی محض است و نباید بازیها اینگونه برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، صمد مرفاوی یکشنبه شب بعد از برد تیمش برابر استیل آذین در جمع خبرنگاران گفت: دو بازی قبلی تیم هر دو متوالی خارج از خانه برگزار شد و این غیر عادلانه است.

وی تصریح کرد: دو بازی قبلی را با شرایط غیر طبیعی باختیم  و اگر شرایط خاص بر بازیها حاکم نبود نتیجه بازیها به گونه ای دیگر بود.

وی افزود: تیم مس در هفته های آتی باز هم در دو بازی استقلال و تراکتور سازی در دو هفته متوالی خارج از خانه به میدان بازی برود که درست و عادلانه نیست.

مرفاوی ادامه داد: تیم مس بازی با استیل آذین را خوب شروع کرد چون آنالیز خوبی از تیم حریف داشتیم و بازی در کنترل ما بود.

وی خاطر نشان کرد: علیرغم اینکه بخشی از بازی را استیل آذین تغییر سیستم داده بود و از آنجایی که یک گل نمی توانست برای تیم مس کافی باشد علیرغم موقعیت های زیادی که داشتیم نتوانستیم به گل بیشتر برسیم.

وی یادآورشد: فرصت های زیادی بدست آوردیم اما به دلیل استرسی که بازیکنان تیم داشتند آنها را از دست دادیم.

وی در ادامه افزود: نبی الله باقریها و عادل کلاه کج که با هم درگیر شده بودند به وضعیتشان رسیدگی شده است.

وی افزود: نبی الله باقریها با توضیحاتی که داده است بخشیده شد و به تمرین برگشته ولی عادل کلاه کج باید به کمیته انضباطی برود تا تکلیفش معلوم شود.

مرفاوی گفت: به ادینهو در بین دو نیمه گفتیم که پاس بدهد ولی وی تمام ضرباتی که به وی می رسید را با ایثارگری زیاده از حد پاس می داد و به همین دلیل کمتر گل زد.

وی افزود: از بازیکنان تیم راضی هستم که با یک برد تیم را از شرایط باخت خارج کردند باید از هم اکنون به فکر برد در برابر فولاد در اهواز باشیم.

کد مطلب 1253187

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