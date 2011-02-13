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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۴۶

خاکپور:

بازیکنان استیل آذین به باخت عادت ندارند

بازیکنان استیل آذین به باخت عادت ندارند

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم استیل آذین گفت: علیرغم حرف و حدیث هایی که گفته می شود بازیکنان تیم استیل آذین به باخت عادت ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد خاکپور یکشنبه شب بعد از شکست مقابل مس کرمان در ورزشگاه شهید باهنر کرمان در جمع خبرنگاران گفت: بازیکنان تیم استیل آذین نتوانسته اند در حد و اندازه نام خود ظاهر شوند ولی این درست نیست که بگوییم آنها به باختن عادت کرده اند.

وی تصریح کرد: بازیکنان تیم استیل آذین علیرغم داشتن نامهای بزرگ در حد و اندازه خود ظاهر نشدند و تیم از جایی گل خورد که در تمرینات روی آن زیادکار کرده بودیم.

وی افزود: ترجیح دادیم بعد از خوردن گل هجومی کار کنیم ولی متاسفانه به دلیل اینکه در برخی پست ها کمبود بازیکن داریم موفق نبودیم.

وی یادآورشد: در تیم استیل آذین برخی بازیکنان تخصصی را کم داریم و بقیه هم در پست های هماهنگ نیستند.

وی خاطرنشان کرد: باید در نیم فصل دوم تیم را روحیه دهیم و روحیه قبلی را به تیم برگردانیم.

خاکپور گفت: مطمئن باشید نمی گذاریم استیل آذین از لیگ سقوط کند و این تیم را در لیگ نگه می داریم.

وی درباره سرمربی تیم ملی گفت: کرش مربی بزرگی است که می تواند فوتبال ما را کمک کند ولی به شرط آنکه در دراز مدت از حضور وی استفاده شود این مربی با دانش روز آشنا است و فوتبال را خوب می شناسد.

کد مطلب 1253190

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