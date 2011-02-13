کیفیت رسیدگی به پرونده های قضایی در اردبیل تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، غلامعلی رضایی عصر یکشنبه در همایش روسای دادگستریها، دادگاهها و دادستانهای استان اظهار داشت: تقویت کیفیت رسیدگی به پرونده های قضایی با توجه به افزایش دانش قضایی پرسنل و قضات ضروری است.

وی با تأکید به لزوم نظارتهای دقیق، کارآمد و مستمر به زیر مجموعه توسط مسئولین مستقیم حوزه های قضایی در سراسر استان اضافه کرد: توجه بیش از پیش به پیشگیری از وقوع جرم باید در سرلوحه فعالیتهای دادگستری قرار گیرد.

رئیس دادگستری استان تقویت شوراهای حل اختلاف، اطلاع رسانی و آموزشهای همگانی در دادگستری ها و دادگاه های اردبیل و... را از جمله محورهای اولویت دار در سیاست کلان مدیریتی دادگستری کل استان عنوان کرد.

وی با تشریح اهمیت قضاوت از دیدگاه اسلام و قرائت عین دستورات مولای متقیان به مالک اشتر؛ تقوا، صبر، بردباری، قبول اشتباهات، دوری از طمع و اجرای عدالت را از شاخصه های اصلی قاضی در حکومت اسلامی برشمرد.

رضایی با بیان اینکه سلامت و اقتدار دستگاه قضایی مستقیما بر سرنوشت جامعه تأثیر دارد، افزود: از این رو تلاش برای حفظ آن برای همگان بویژه پرسنل دستگاه قضایی یک ضرورت انکارناپذیر و مسلم است.

وی خودسازی و ایجاد ظرفیت را مقدمه و بستر قبول پستها و مسئولیتها دانست و ابراز داشت: نباید از دین برای رسیدن به مطامع شخصی استفاده شود و همیشه این سئوال باید در ذهنها متبلور شود که ما برای دین چه کاری کرده ایم.

رئیس دادگستری استان حرکت در چارچوب قانون و معنویات را عامل اصلی حفظ سلامت دستگاه قضایی و حفظ شأن، اعتبار و استقلال عنوان کرد و یاد آور شد: شرافت پست و مقام در نظام اسلامی به جلب رضایت مردم و پروردگار متعال است و گرنه هیچ ارزشی نخواهند داشت.