میرکریمی به قاعده بازی احترام بگذارد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری فیلم سینمایی "ندارها" ساخته محمدرضا عرب با حضور کارگردان این فیلم و محسن طنابنده، پژمان بازغی بازیگران فیلم، علیرضا طالب زاده نویسنده، ستار اورکی آهنگساز، اصغرپورهاجریان طراح جلوه های ویژه و راحله نعمت زاده برگزار شد.

محمدرضا عرب، تهیه کننده و کارگردان فیلم سینمایی "ندارها" ابتدای نشست گفت: این فیلم باعث شد تا روزه سکوت خود را بشکنم، در واقع با روند تولید تا اکران در سینمای ایران بسیار مشکل داشته و این روزها وضعیتی ایجاد شده که هر اظهار نظری سبب می شود تا مشکلات زیادی پیش آید.

وی افزود: اینکه برخی از منتقدان این فیلم را رابین هود اسلامی می خوانند قبول ندارم، می توانیم افرادی از این دست را که از افراد ثروتمند دزدیده و به افراد نیازمند می دهند را عیار و یا لوطی بگوییم که بنیاد جامعه فرهنگی ما را گذاشته و افرادی اخلاق مدار بودند. تمام حسن این فیلم برای دوستان من است و تمام اشکالات آن را من بر عهده می گیرم.

پژمان بازغی بازیگر نقش علی در ادامه عنوان کرد: تا امروز چندین بار پیش آمده تا نقش هایی از این دست را در سینما بازی کنم اما هر کدام از آنها دارای تفاوت های مختلفی است. نقش علی در این فیلم را بسیار دوست داشتم البته حضور محسن طنابنده و هانیه توسلی نیز سبب شد تا این نقش را بپذیرم.

وی افزود: با توجه به اینکه داستان این فیلم شهری بود می توان گفت که کار سختی بوده و ویژگی های خاص خود را داشت، البته خوشحال هستم که فیلم در نهایت توانست به جشنواره برسد.

وی در پاسخ به این سوال که برای رسیدن به نقش علی آیا از فیلم های دهه 50 نیز استفاده کرده یا خیر؟ گفت: فیلمنامه آنقدر کامل بود که بدون هیچ مشکلی می توانستیم به نقش برسیم، البته در داستان این فیلم قرار نبود که شخصیت علی به عنوان قهرمان قصه معرفی شود. داستان هایی مانند رابین هود افسانه هستند که پایانی خوش دارند، اما قصه ندارها که ممکن است هر روز در شهر ما رخ دهد، پایانی واقعی و تلخ داشت.

محسن طنابنده بازیگر نقش محمود افزود: برای رسیدن به نقش خود با توجه به ویژگی ناشنوانایی که داشت، تصمیم گرفتم در چند مدرسه خاص این گروه از افراد جامعه حضور پیدا کرده تا با چگونگی رفتار آنها آشنا شوم. البته در 60 درصد از فیلم نیز از حضور یکی از دوستان ناشنوا استفاده کرده تا بتوانم جنس صدا و اشاره های آنها را در فیلم پیدا کنم.

ساعد نیک ذات مدیر فیلمبرداری در ادامه گفت: از لابراتوآر فیلم تشکر می کنم که زحمت زیادی کشیده و شب های طولانی را بیدار ماندند تا نسخه فیلم به جشنواره برسد. فیلمنامه ندارها را در سال 86 خوانده و پروانه ساخت آن را امضا کردم، در آن زمان فیلمبرداری فیلم پنالتی را برعهده داشته تا اینکه امسال کار ندارها را با حضور محمدرضا عرب به عنوان کارگردان و تهیه کننده آغاز کردیم.

وی ادامه داد:خوشبختانه زمانی که با محمدرضا عرب کار می کنم، دیگر نگران ابزار مورد نیاز برای فیلمبرداری نبوده و هر آنچه را که لازم دارم به سرعت تامین می شود.

ستار اورکی آهنگساز فیلم سینمایی "ندارها" افزود: برای ساخت موسیقی این فیلم نشست های زیادی را داشتیم، در واقع تمامی عوامل فیلم نگران موسیقی آن بودند چرا که اعتقاد داشتند موسیقی می تواند تاثیر زیادی در مخاطب داشته باشد. در واقع معتقد هستم که موسیقی این فیلم، خون تصویر است. این فیلم دارای 30 قطعه موسیقی بوده است.

راحله نعمت زاده طراح گریم نیز در ادامه گفت: این اولین کار من به عنوان طراح چهره پرداز بود، به همین دلیل از کارگردان فیلم تشکر می کنم که کمک های زیادی کرد و از آموخته های استادانی چون میرکیانی استفاده کرده تا به این گریم رسیدم.

سعید آهنگرانی طراح صحنه و لباس افزود: برای رسیدن به فضای طراحی صحنه ها، عرب همراه من بود و تلاش کردیم آنچه که به تصویر کشیده می شود با فضای فیلم همخوانی داشته باشد. در عین سادگی همه چیز رعایت شده و همانطور که دیدید اغراقی در صحنه ها دیده نمی شود.

اصغر پورهاجریان مدیر جلوه های ویژه در ادامه عنوان کرد: محمدرضا عرب از دوستان دوران نوجوانی من است، صحنه ایی که ماشین به داخل شیشه می رود را من طراحی کرده و محسن پسرم کار اجرا را برعهده گرفت. در بعضی از شرایط برای جلوگیری از خطرها از اصول خاصی پیروی می کنیم.

طاهر پیشوایی صدابردار فیلم افزود: خوشبختانه گروه به همراه بازیگران من را در این کار همراهی کردند، با توجه به اینکه شخصیت محسن طنابنده در این فیلم یک ناشنوا مهم بود که صدای وی شنیده شود به همین دلیل در برخی از صحنه ها چشم هایم را بسته و به صدا گوش می دادم،فکر می کنم به نتیجه ایده آلی رسیده بودم.

محمدرضا عرب در ادامه نشست خبری گفت: سه سال سکوت کردم، می دانم گروه خاصی چه کاری به سینما می کنند و با من سر اکران "آخرین ملکه زمین" چه کردند. این گروه از چند سال پیش در کانون کارگردانان جریان خاصی را در سینمای کشور آغاز کردند.

وی افزود: جشنواره یک قاعده دارد، من نیز اعتراض داشتم اما ترجیح دادم با مهدی مسعود شاهی حرف بزنم، شاید در این جلسه مجاب نشدم، اما چون قاعده بازی را پذیرفتم، فیلم را به احترام شما و جشنواره آماده کردم. ما فیلم می سازیم که به مردم جامعه بگوییم، شاید کمی بیشتر از آنها چیزهایی را می بینیم، هیچ جای دنیا سر مسابقه فوتبال، کسی داور را به باد تمسخر نمی‌گیرد، اگر این کار از سوی بازیکن انجام شود، اخراج می شوند. کسانی که دوست ندارند در این جشنواره فیلم داشته باشند می توانند شرکت نکنند.

عرب ادامه داد: من روی پای خود ایستاده و مستقل بودم اما گویا قبل از تولد نیز باید صاحب نام باشیم. زحمات زیادی برای ساخت این فیلم کشیدم، اما اظهار نظر میرکریمی تمام خستگی را به تن من خشکاند، ایشان به همه فیلمسازان توهین کرده و تنها شامل حال داوران نبوده و میرکریمی باید عذر خواهی کند.

وی افزود: شب گذشته پس از بیست روز برنامه "هفت" را دیدم و وقتی که حال جهانگیر الماسی را دیدم متاسفم شدم، تمام اسناد مالی فیلم موجود است و همه می توانند به آن رجوع کنند. نمی شود که هر جا که جایزه گرفتی، آن جشنواره خوبی باشد و در هر جا که جایزه نگرفتی... پس اخلاق در سینما چیست. در این پروژه تا مرز تعطیلی رفتم،این آقایان کجا بودند.

عرب ادامه داد: جالب است که یک نفر حرف می زند و صد نفر جواب می دهد. اگر جایزه بگیریم می گویند دولتی هستید و اگر نگیریم انگ اپوزوسیون به ما می زنند. چطور می توان داورانی را که در جمع آنها مجید انتظامی حضور دارد، بی سواد بنامیم. البته ممکن است در باره من نیز عنوان کنند در این جلسه این صحبت ها را گفتم تا بودجه فیلم بعدی را تهیه کنم.

وی در ادامه بیان کرد: چرا شورای عالی تهیه کنندگان امسال باید آثار را داوری کرده و سال گذشته چنین کاری نکردند. بیشترین جوایز را این گروه گرفته و بیشترین ناسزا را همین ها به جشنواره می دهند. از همان ابتدا عنوان کردم، کپی فیلم ما در روز 24 بهمن ماه آماده می شود، شاید من هم ایراداتی داشته باشم، ما هم می توانیم صحبت های خود را مطبوعاتی کنیم، آقای میرکریمی یک بازی دو سر سود را شروع کرده است. میرکریمی می توانست در این جشنواره شرکت نکند، این رفتار غیر حرفه ایی است.

وی در پایان تاکید کرد: ما همه همدیگر را در سینما می شناسیم و فضای این سینما آنقدر کوچک است که از رقم قراردادهای هم خبرداشته باشیم. این درست نیست که سه روز مانده به پایان جشنواره چنین صحبت هایی عنوان شود، سینما جایگاه اندیشه است، جا دارد از حسن نجاریان، پژمان لشکری پور تشکر و قدردانی کنم. کسانی که به اسم سینما بودجه می گیرند، باید پاسخگوی سه سال عمر باشند.