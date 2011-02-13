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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۲۵

تحولات تونس پس از بن علی/

هشدار درباره آسیب رساندن به اموال عمومی/ استعفای وزیر خارجه دولت موقت

هشدار درباره آسیب رساندن به اموال عمومی/ استعفای وزیر خارجه دولت موقت

بیانیه تهدید آمیز وزارت کشور تونس درباره هر گونه زیان رساندن به دارایی ها و اماکن دولتی و استعفای یکی از وزیران دولت موقت از آخرین تحولات این کشور پس از سرنگونی بن علی به شمار می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، وزارت کشور تونس در بیانیه ای به کسانی که دست به تجمعات می زنند درباره حمله به اماکن دولتی هشدار داد.

در بیانیه وزارت کشور تونس آمده است : با کسانی که به دارایی ها و اموال عمومی ضربه بزنند مطابق احکام قانون کیفری مربوط به تعدی به دولت برخورد خواهد شد و همچنین جان کسانی که دست به این اقدمات بزنند در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

بیانیه مذکور تاکید کرد: تظاهرات کنندگان باید به قانون احترام گذارند و به طور مسالمت به برگزاری  تجمعات بپردازند و به دارایی ها و اموال عمومی و اقدامات مربوط به حالت فوق العاده توجه کنند.

استعفای وزیر امور خارجه تونس

خبر دیگر اینکه "احمد ونیس" از دولت موقت تونس استعفا کرد. وزارت امور خارجه تونس با صدور بیانیه ای اعلام کرد: "احمد ونیس" وزیر امور خارجه امروز یکشنبه استعفای خود ر ا از دولت موقت اعلام کرده است.

وی که 75 ساله است در 27 ژانویه گذشته به دنبال ترمیم کابینه از سوی "محمد الغنوشی" رئیس دولت موقت به آن پیوسته بود. ونیس در دولت وحدت ملی که در 17 ژانویه تشکیل شده بود کاتب دولت در امور خارجه بود.

کد مطلب 1253194

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