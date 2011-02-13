به گزارش خبر نگار مهر در اردبیل، علی حیدری شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد خشکسالی استان اظهار داشت: این میزان آب در 45 سد کوچک و بزرگ موجود در استان اردبیل ذخیره شده است.

وی افزود: دو سد نیز در خارج از محدوده استان وجود دارد که از ذخیره آبی آنها اغلب برای کشاورزان و آبیاری دشت مغان استفاده می‌شود و امیدواریم با بهره‌گیری کامل از این سدها بتوانیم در راستای تامین آب زراعی استان گامهای اساسی بر داریم.

مدیرعامل آب منطقه‌ای اردبیل حجم آب‌ سدهای خارج از استان را بیش از یک میلیارد و 580 میلیون متر‌مکعب عنوان کرد و ابراز داشت: این ظرفیت باید در بخش کشاورزی استان استفاده شود که هم اکنون نیز بخشی از آن بهره‌برداری‌ می‌شود.

وی اضافه کرد: با توجه به خشکسالیهای رخ داده در سال جاری، عمده بهره‌برداری ما از آب سد‌ها مربوط به پنج سد داخل استان اردبیل بوده که به دلیل بارندگیهای اخیر این سدها در وضعیت ایده‌آل و مناسبی قرار دارند.

حیدری یاد آور شد: برای بهره‌مندی از سد‌های خارج از حوزه جغرافیایی استان با تمهیدات وزارت نیرو آبگیری لازم انجام شده تا کشاورزان مغان در استفاده از سد ارس و خدا‌آفرین مشکلی نداشته باشند.

وی همچنین ذخیره آب پشت رود ارس را 1.3 میلیارد متر‌مکعب دانشت و تصریح کرد: ما در بهره‌برداری از این منابع آبی مشکلی نداریم و با یک تعامل و همکاری مناسب از این منابع استفاده می‌ کنیم.

مدیرعامل آب منطقه‌ای اردبیل با اشاره به کاهش 58 درصدی نزولات جوی خاطر نشان کرد: این یک هشدار جدی است تا در استفاده از منابع سطحی و زیرزمینی استان در آینده دقت بیشتری داشته باشیم.