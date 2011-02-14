دولت به تنهایی نمی تواند عهده دار ورزش باشد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت عصر یکشنبه در نشست جامعه ورزش استان، حضور بخش خصوصی و جذب اسپانسر استانی و بخصوص خارج از استان را از مهمترین موارد رشد و ارتقای ورزش عنوان کرد.

وی در خصوص اسپانسر ورزشی خطاب به مسئولان، مدیران استان اظهار داشت: ما باید برای فعالیت اسپانسر هاس ورزشی محیطی امن و به دور از حاشیه مهیا سازیم.



وی حاطرنشان کرد: ورزش ضمن اینکه می تواند نشاط، سلامت و شادابی را به جامعه هدیه کند، می تواند با برنامه ریزی امنیت جامعه را نیز تامین کند.



قناعت در ادامه گفت: که با برنامه ریزی و آینده نگری می توان از ورزش به عنوان یکی از مهمترین عوامل در راستای رشد و ارتقاء فرهنگ و اخلاقیات و ترویج شعائر اسلامی در عرصه های جهانی از طریق پرورش قهرمانانی با اخلاق استفاده کرد.

استاندار گلستان اظهار داشت: نگاه دولت نهم و دهم به ورزش نگاه ویژه و اساسی بود ه است و در ایجاد زیرساختها و فضاهای ورزشی جهشی خوبی داشته ایم و سرانه فضای ورزشی از دو دهم قبل از دولت نهم به هفت دهم افزایش یافته است.



وی جایگاه بانوان را در رشد و ارتقاء و سربلندی کشور بسیار مهم خوانده و گفت: بانوان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و توانسته اند در عرصه های مختلف به خصوص ورزش شایستگیهای خود را نشان داده و افتخارات زیادی را برای کشور اسلامیمان در عرصه های بین المللی کسب کنند.

قناعت تاکید کرد: لذا باید توجه ویژه ای به آنها داشته باشیم و در اعتبارات بخش بانوان را نیز لحاط کنیم.