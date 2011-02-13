حاشیه های مهر از تجدید فراش عسگراولادی تا حضور کودکان در مراسم

به گزارش خبرنگار مهر برخی از حاشیه های این مراسم به این شرح است:

* یکی از افراد حاضر در سالن از اوایل شروع مراسم با ایستادن مقابل درب ورودی سالن همگان را به ردیف های جلو هدایت می کرد که گاهی این موضوع با اجبار نیز همراه بود.

* حضور همه اقشار در این مراسم بسیار جالب توجه بود. از حضور جمع زیادی از بازاریان و دوستان عسگراولادی تا حضور محسن قرائتی ، اصغر آبخضر و رئیس اتحادیه سراسری املاک کشور و شاید مورد جالب این مراسم حضور کودکان در سالن و سر و صدای فراوان در طول سخنرانی مدعوین بود که موجب شد عسگراولادی در پایان سخنرانی خود به این موضوع اشاره و از حضور کودکان قدردانی کند!

* در اواخر جلسه لاریجانی به شوخی با عسگراولادی پرداخت و گفت: عسگراولادی دارای روحیه جوان و بشاشی است اما این اظهارنظر نباید موجب شود وی احساس تجدید فراش و ازدواج مجدد کند چرا که این سخن فقط به معنای این است که وی دارای روحیه تلاشگر و جوانی است و نه چیز دیگر.

* بازار مصاحبه و گفتگو در حاشیه این مراسم بسیار گرم بود و مدعوین با فراغ بال و صرف زمان های طولانی به مصاحبه با خبرنگاران پرداختند.