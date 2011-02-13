لبنان به چالش تشکیل دولت گرفتار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، "شیخ نعیم قاسم" گفت : رود تشکیل دولت هم اکنون در مسیر طبیعی حرکت می کند و کسی نمی تواند این روند را متوقف کند.

وی افزود: اگر برخی با مشارکت در این دولت مخالفت می ورزند این بخشی از دموکراسی است که برخی سعی دارند که مطابق دلخواه خود حرکت کنند، اما نظام لبنان فرصت مشارکت را برای همگان فراهم آورده است.

قاسم تاکید کرد: ما به بحران دولت گرفتار نشده ایم؛ گروههای موافق دولت جدید بسیار زیاد و از همه طوایف لبنان هستند. روند کاملا مردمی است.

معاون دبیرکل حزب الله تصریح کرد: حوادث منطقه به خوبی نشان داد که افکار دیکتاتوری و عواملی که حامی اسرائیل هستند در حال نابودی هستند و گزینه مقاومت و انقلاب تنها راه حل است.

قاسم اظهار داشت : لبنان در معرض تهدید دائمی آمریکا و اسرائیل قرار دارد و لبنانی ها باید به مقابله با توطئه های آنها توجه شایانی داشته باشند در غیر این صورت در ورطه نابودی گرفتار می شوند.

وی افزود: هیچ بازگشتی به عقب وجود نخواهد داشت و مقاومت و لبنان دو جز تفکیک نشدنی هستند. در لبنان هرگز گروه خاصی نمی تواند حکومت کند، بلکه همه باید مشارکت جدی داشته باشند.